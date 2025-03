Alessandro Murru eletto segretario di presidio della Flaei Cisl Lombardia

Nelle giornate del 19 e 20 marzo, presso l’hotel Iseolago di Brescia, si sono svolti i lavori del XII congresso della Flaei Cisl Lombardia, la Federazione Lavoratori delle Aziende Elettriche Italiane.

Per la Flaei Cisl dei Laghi era presente Alessandro Murru, nuovo segretario di presidio dal 13 febbraio scorso.

«Il settore elettrico, seppur possa sembrare di nicchia, piccolo e poco importante, specialmente in questo periodo storico, ricopre un ruolo cruciale nello sviluppo e nel processo di elettrificazione generale che tutti i settori stanno attraversando – spiega Murru. – Se si vuole passare alle auto elettriche, aumentare la produzione da fonti rinnovabili, incentivare i piccoli produttori diffusi sul territorio e ridurre il consumo di gas a favore dell’energia elettrica da fonti green, tutto deve necessariamente convergere verso il mondo elettrico».

«Nonostante si tratti di un settore che, in questo momento, è in buona salute e non conosce crisi, ciò non significa che non debba essere attenzionato. Il mercato è saturo di aziende che puntano esclusivamente a dividendi e plusvalenze, mentre, soprattutto nella gestione delle infrastrutture elettriche pubbliche, l’obiettivo dovrebbe essere il bene comune, la qualità del servizio e il benessere dei lavoratori» aggiunge Murru.

«L’impegno della Flaei, focalizzata esclusivamente sul settore elettrico, consente di mantenere una particolare attenzione verso questo ambito, una specificità che distingue la Cisl, l’unico sindacato che può contare su una federazione così specializzata – spiega il segretario. – Questo ci pone in una posizione privilegiata, permettendoci di essere, più di altri, al centro delle scelte aziendali e di accompagnare costantemente chi prende decisioni sulla transizione energetica. Tutti i nostri dirigenti sindacali provengono da questo settore, e sempre più le aziende riconoscono il valore aggiunto della nostra presenza, considerandola un supporto utile nella gestione dei lavoratori e nelle decisioni aziendali, anziché un ostacolo».

Partecipazione ai processi decisionali. «Questa nuova idea di sindacato, inteso come supporto ai lavoratori ma anche con un ruolo attivo nei tavoli decisionali delle aziende – conclude Murru – è ciò che stiamo cercando di creare per promuovere uno sviluppo più attento alle esigenze dei lavoratori, dei cittadini e della società».