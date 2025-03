Alfa celebra l’acqua, un mese di iniziative per sensibilizzare grandi e piccoli

Ricopre più del 70% della superficie terrestre ed è il principale costituente del corpo umano: l’acqua è per l’uomo la fonte stessa della vita e, proprio per questo motivo, viene celebrata in tutto il mondo il 22 marzo di ogni anno.

Alfa, il Gestore del Servizio Idrico della provincia di Varese, ha in serbo un ricco calendario di eventi rivolti ad adulti e bambini, pensati per sensibilizzare e diffondere buone pratiche per il risparmio e la tutela di questa preziosa risorsa naturale.

IL DETTAGLIO

Si parte questa sera, venerdì 21 marzo, alle 18 con lo spettacolo teatrale “L’acqua è nelle nostre mani” portato in scena dal Teatro del Sole di Laveno Mombello all’Auditorium di Maccagno insieme ai bambini delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria Marconi. Lo stesso spettacolo verrà proposto anche al Teatro Duse di Besozzo venerdì 28 per i piccoli dell’Istituto Mazzini.

Si passa poi a domani, sabato 22 marzo: appuntamento alla diga del Panperduto, a Somma Lombardo, dove – a partire dalle 14:30 – Alfa accompagnerà grandi e piccoli alla scoperta di uno dei gioielli di idraulica industriale più apprezzati in tutta Italia. Per l’occasione, verranno proposti una visita al Museo delle Acque Italo Svizzere e tanti laboratori per i più piccoli all’interno del giardino dei giochi d’acqua. I posti sono limitati. Per partecipare – dunque – è necessaria l’iscrizione a questo link.

Altra data da non dimenticare è quella di lunedì 24: Alfa pubblicherà sulla sua testata giornalistica Alfa Notizie una lunga e interessante intervista all’Onorevole Giancarlo Galli, primo firmatario della legge 36 del 1994 che avviò la riforma della gestione dell’acqua in Italia.

Martedì 25, invece, il laboratorio di falegnameria didattica targato Alfa farà tappa alla scuola Pedotti di Luvinate per una mattinata all’insegna del divertimento e della manualità mentre, alla “Da Vinci” di Maccagno, verrà proposto un divertente Laboratorio alla scoperta dell’acqua.

Mercoledì 26, ancora, alle 11, verranno inaugurate – alla presenza del Colonnello Mario Giuliacci – una stazione meteo di ultima generazione e una webcam vista lago sulla terrazza della Canottieri Varese. Un luogo protetto che Alfa utilizzerà anche per attività didattiche dedicate a bambini e ragazzi.

Si passerà, infine, al 27 marzo alle 11:30, con l’inaugurazione di una fontanella azzurra a Santa Caterina del Sasso. Un gesto simbolico per valorizzare il ruolo della presa a lago che Alfa ha recentemente riattivato e che permette di rendere potabile (e dunque bevibile) l’acqua del lago Maggiore.

LE ORIGINI DELLA GIORNATA DELL’ACQUA

Nel 1992, al termine della conferenza di Rio, il summit sulla Terra, l’ONU ha individuato il 22 marzo come data per celebrare la Giornata mondiale dell’acqua. Durante questo giorno, i Paesi membri si dedicano alla promozione di attività concrete per responsabilizzare sulla questione della crisi idrica globale.