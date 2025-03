Alimentari e cosmetici trascinano la ripresa dell’industria degli imballaggi

In un territorio a forte vocazione manifatturiera come la provincia di Varese, il settore dell’imballaggio svolge un ruolo centrale nell’approvvigionamento delle realtà produttive. Secondo i dati forniti dal Centro Studi di Confindustria Varese, sono 130 le imprese varesine (per un totale di 8mila addetti) coinvolte nella filiera del packaging: un tessuto che include non solo i produttori di imballaggi, ma anche tutte le forniture di macchinari, materiali e servizi per il confezionamento.

Confindustria Varese ha quindi organizzato martedì 25 marzo alle Ville Ponti di Varese un incontro tra 89 aziende con l’obiettivo di favorire la costruzione di nuove relazioni tra imprese di settori diversi e aiutare coloro che stanno cercando nuove soluzioni per l’imballaggio.

«È sempre più importante – ha commentato il presidente di Confindustria Varese Roberto Grassi – promuovere un approccio trasversale, che favorisca il dialogo tra comparti diversi della manifattura. Iniziative come questa puntano a generare nuove opportunità di business, fornitura e collaborazione. Conoscersi meglio, anche a livello locale, può far nascere sinergie inaspettate. A volte, ciò che acquistiamo dall’altra parte del mondo è già disponibile a pochi chilometri dalla nostra azienda».

Lo stato di salute del settore dell’imballaggio in Italia

Il comparto dell’imballaggio (che in provincia di Varese ha alcune delle sue eccellenze) nel 2023 ha rappresentato il 3,3% del fatturato dell’industria manifatturiera e l’1,8% del Pil nazionale. Nel 2024, il settore è tornato a crescere, e si stima possa arrivare a costituire l’1,9% del Pil.

«Dopo un 2023 di contrazione – ha sottolineato Barbara Iascone, responsabile Ufficio Studi Istituto italiano Imballaggio – il 2024 mostra segnali di ripresa. Il settore del packaging è trainato in particolare dai settori alimentare e cosmetico. Tuttavia, l’aumento delle importazioni rispetto alle esportazioni rappresenta una sfida per il nostro sistema produttivo».

Infatti, se nel 2007 la quantità di imballaggi importata era uguale a quella esportata. Negli ultimi anni le esportazioni sono rimaste per lo più su livelli stabili, mentre le importazioni hanno continuato a crescere, tanto che nel 2023 sono risultate maggiori del 145% rispetto a quelle del 2007. Solo nel 2024, la differenza tra gli imballaggi importati e quelli esportati è di 289mila tonnellate.

Strategia e norme UE per imballaggi più sostenibili

Il comparto dell’imballaggio è anche al centro di una trasformazione dettata dall’Unione Europea con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e promuovere il riciclo e il riutilizzo. Le nuove normative, prevedono infatti che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riutilizzabili e riciclabili in modo economicamente sostenibile.

«La transizione verso imballaggi più sostenibili – ha spiegato Giacomo Bianchi, rappresentante di collegamento di Confindustria Varese a Bruxelles – è una sfida ma anche un’opportunità per le aziende varesine di rafforzare la loro competitività sul mercato europeo. La transizione richiederà investimenti di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e adeguamento delle infrastrutture di riciclo. È essenziale che le imprese si preparino per tempo, adottando strategie di economia circolare e materiali innovativi per restare al passo coi nuovi standard comunitari».