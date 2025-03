Alla biblioteca di Barasso protagoniste le “sporche donnine che hanno lasciato il segno”

In occasione della Festa della Donna, la Biblioteca Comunale di Barasso, in collaborazione con l’Associazione Librarsi, organizza una serata dedicata alle donne che hanno segnato la storia. Venerdì 7 marzo alle ore 20:45, presso la sede della biblioteca in Via Don B. Parietti 6, andrà in scena la lettura scenica “Quelle sporche donnine”, liberamente ispirata al libro di Lia Celi “Quella sporca donnina. Dodici seduttrici che hanno cambiato il mondo”.

L’evento sarà interpretato dall’attrice Raffaella Realini, che guiderà il pubblico in un viaggio tra parole ed emozioni, raccontando le storie di donne che, con coraggio, intelligenza e un pizzico di provocazione, hanno sfidato le convenzioni e lasciato un segno nel tempo. Un racconto che mette in luce figure femminili che hanno saputo giocare con le regole della società e conquistare il proprio spazio con astuzia e ironia.

L’iniziativa è aperta a tutti, uomini e donne, perché il valore di queste storie merita di essere condiviso e conosciuto da un pubblico il più ampio possibile.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Barasso all’indirizzo biblioteca.barasso@gmail.com.