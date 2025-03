Alla biblioteca di Varese si organizza la “24 Ore del fumetto”

La Biblioteca di Varese e Cooperativa Totem, nell’ambito del progetto Biblio Hub hanno organizzato a Varese la 24 ore del fumetto: l’evento si terrà dal pomeriggio di venerdì 23 maggio al pomeriggio di sabato 24 maggio alla Biblioteca Civica di Varese, in via Sacco 9.

All’interno della 24ore verrà realizzata la “Challenge del fumetto”, una competizione che metterà alla prova la creatività e l’abilità di giovani fumettisti under 35.

COME FUNZIONA

I partecipanti dovranno creare un fumetto di almeno una pagina, nell’arco di una notte, rispettando regole precise: nessuna preparazione preliminare, elementi casuali (ogni fumetto dovrà includere elementi estratti a sorte all’inizio della competizione), “libertà creativa” ovvero non ci sono limiti di stile o genere: i partecipanti potranno esprimersi attraverso fumetti comici, drammatici, sperimentali o surreali.

Una giuria di professionisti valuterà i lavori e deciderà il vincitore al quale sarà assegnato un premio pari un buono di 400 euro in materiali tecnici e prodotti culturali.

Per candidarsi è necessario registrarsi entro il 30 aprile 2025 al link riportato qui sotto e inviare una breve presentazione di sé (massimo una pagina) e almeno 3 disegni (o un portfolio online) all’indirizzo bibliohub@comune.varese.it. Le domande verranno valutate da una giuria e l’esito della selezione sarà comunicato entro il 9 maggio 2025.

L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti materiali, spazi attrezzati (anche una zona relax), cibo e bevande. Tutto l’evento sarà inoltre animato da incontri con professionisti, workshop e laboratori. La 24ore del Fumetto non sarà solo una competizione ma un’occasione per incontrare altri appassionati, confrontarsi con tutor e mettersi alla prova in un contesto stimolante e divertente.

PER ISCRIVERSI