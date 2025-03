Alla Schiranna la Festa del Partito Democratico: un’estate dedicata all’80esimo della Liberazione

La Festa del Partito Democratico alla Schiranna di Varese sarà aperta da metà giugno a fine agosto; in menù anche piatti vegetariani e senza glutine. A tema l’80esimo della Liberazione.

Rinnovare la formula della festa e dare maggiore slancio alle iniziative: questi gli obiettivi che la Festa della Schiranna si è data per l’estate 2025. Per questo, sono previste diverse novità e alcuni punti fermi. Innanzitutto, il periodo di apertura: anche per l’estate 2025, la Festa sarà aperta a cena nelle sere di venerdì, sabato e domenica.

Il periodo di apertura andrà da venerdì 20 giugno a domenica 31 agosto, per complessivi undici fine settimana. L’apertura sarà preceduta da alcuni eventi a tema, tra cui uno dedicato alla birra.

Le serate saranno caratterizzate da un programma fisso, che tiene assieme politica, cucina e musica: il venerdì gli eventi politici, di sabato il ballo liscio, la domenica gli eventi culturali. Un fine settimana sarà caratterizzato dalla collaborazione con la Conferenza delle Donne Democratiche e alcune domeniche saranno dedicate al latinoamericano; la libreria avrà un nuovo look e sarà aperta tutte le sere, con una selezione di titoli in linea con i temi trattati.

Per quanto riguarda il menù, saranno sempre disponibili “cavalli di battaglia” come il fritto misto di pesce e la grigliata di carne, insieme con un piatto speciale diverso ogni settimana.

«Le richieste delle persone che vengono alla Festa cambiano via via e accanto ai “classici”, come per esempio il fritto misto, vogliamo soddisfare la crescente domanda di piatti vegetariani. Inoltre, è giusto sapere soddisfare le esigenze di chi ha intolleranze alimentari, per cui renderemo disponibili diversi piatti senza glutine – afferma Valerio Langè, coordinatore della Festa, che prosegue – Vogliamo inoltre puntare il più possibile su materie prime fresche, ingredienti genuini e prodotti locali».

Per quanto riguarda gli eventi, nelle scorse settimane si sono susseguiti diversi contatti con soggetti del territorio che intendono collaborare con la Festa del Partito Democratico.

«La generosità e la numerosità di volontarie e volontari del PD sono apprezzate da gruppi e associazioni, che trovano nella Festa una controparte disponibile e affidabile per realizzare eventi, anche grazie agli ampi spazi coperti e attrezzati» rileva il direttivo.

In particolare, il tema di quest’anno sarà l’ottantesimo anniversario della Liberazione: «Si vuole promuovere il confronto su libertà, giustizia e democrazia, perchè i diritti non sono scontati e avremo tante occasioni per ricordare, discutere e riaffermare l’impegno per una società più equa e inclusiva» approfondisce Pierluigi Lucchina, componente del direttivo. A questo proposito, sono allo studio più serate per approfondire i diversi aspetti del fascismo ai quali la Resistenza ha posto fine, a partire dalle diverse forme di ingiusta discriminazione.