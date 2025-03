Alla scoperta della natura: gli eventi di marzo alla Riserva Naturale Palude Brabbia

Domenica 16 e 23 marzo, alle 9.30, andrà in scena “Benvenuti migratori“, una visita guidata in cui le guide della LIPU accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei rapaci, aironi e anatidi in arrivo nella riserva dopo lunghi viaggi migratori. Un’occasione per comprendere i meccanismi straordinari che regolano queste migrazioni.

Sempre il 16 marzo, nel pomeriggio alle 14.30, sarà il turno della “Caccia al tesoro palustre“, un’attività dedicata alle famiglie, con prove di abilità e quiz naturalistici, per scoprire la biodiversità della riserva in modo divertente e coinvolgente.

Domenica 23 marzo, alle 10, un evento speciale porterà i partecipanti “Tra fili di cotone e palude“, in collaborazione con il Comune di Varano Borghi. La mattinata sarà dedicata alla scoperta della Palude Brabbia, mentre il pomeriggio sarà guidato dalla professoressa Angela Daverio, esperta di storia locale, che racconterà la storia dell’opificio Borghi e del villaggio operaio di Varano, offrendo uno sguardo sulla storia industriale del territorio.

Tra le iniziative per i più piccoli, il 23 marzo alle 14.30 si terrà “Filtri d’amore per maghi“, una favola itinerante tra i sentieri della riserva, in cui bambini e genitori si troveranno coinvolti in una magica missione per riportare l’ordine tra gli abitanti della palude.

Sabato 29 marzo, alle 14.30, gli amanti della pittura potranno partecipare a “Pennelli d’artista“, un workshop di acquerello naturalistico guidato da Gisella. La giornata si concluderà con la proiezione del documentario “La fauna della palude“, della serie “Vita da Oasi”, che si terrà alle 20.45 a Ternate. Il documentario, realizzato da Massimo Valerio, offrirà uno sguardo approfondito sulla ricca biodiversità della riserva.

Il mese di marzo si concluderà con una interessane serie di eventi: domenica 30 marzo, alle 9.30, si terrà “Tra fischi e nitriti“, una visita guidata alla scoperta dei rapaci della palude, mentre nel pomeriggio, alle 14.30, “Erbacce in padella” permetterà ai partecipanti di conoscere le proprietà delle erbe selvatiche commestibili, sotto la guida di Rosella Aresi. In contemporanea, si svolgerà “L’orchestra del mondo alato”, un laboratorio per ragazzi dai 9 anni in su, dedicato alla scoperta dei versi più curiosi degli uccelli e alla costruzione di strumenti musicali ispirati alla natura.

Tutti gli eventi richiedono prenotazione e maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della LIPU Palude Brabbia: www.lipupaludebrabbia.it.