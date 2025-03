All’Abbazia di Sesto Calende i funerali di Edoardo Favaron

Si svolgeranno sabato 29 marzo i funerali di Edoardo Favaron, consigliere comunale, capogruppo all’opposizione per Siamo Sestesi ed ex vicesindaco di Sesto Calende, improvvisamente scomparso all’età di 69 anni martedì 25 marzo a causa di un infarto.

L’ultimo saluto si terrà presso l’Abbazia di San Donato, con la cerimonia funebre che inizierà alle 10:30. Alla funzione parteciperanno familiari, amici, cittadini sestesi e rappresentanti del mondo politico del Basso Verbano, in particolare della Lega, partito con cui si era candidato a sindaco nel 2004.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio espressi da figure politiche e istituzionali. Tra questi, il leader della Lega Matteo Salvini ha ricordato Favaron con un post in cui lo ha definito «una persona bella e vera, militante e amico sempre presente», citando anche la recente scomparsa di Aurora Beltrame.

La sezione locale della Lega ha voluto omaggiarlo con un messaggio sentito e con un speciale immagine copertina: «Ci lascia una persona speciale, un militante storico della Lega, ma soprattutto un uomo buono e generoso, sempre pronto a dare una mano e a mettersi al servizio degli altri. Un caro amico, un punto di riferimento. Ci ha insegnato tanto, con l’esempio e con la passione. E siamo certi che, anche da lassù, continuerà a indicarci la strada con il suo sorriso».

Gli alleati di coalizione di Forza Italia hanno ricordato Favaron con parole commosse: «Soltanto sabato scorso eravamo insieme al nostro congresso, e tra una battuta e l’altra già parlavamo con entusiasmo dei progetti futuri. Abbiamo percorso insieme un lungo tratto di strada politica, lavorando sempre fianco a fianco. Instancabile, appassionato, leale e sincero: per molti di noi non sei stato solo un collega, ma un amico vero, benvoluto e amato da tutti. Amavi profondamente la tua Sesto Calende, una passione autentica che ti ha spinto a dedicare tantissimi anni al servizio della città come candidato sindaco, vice sindaco ed assessore, con un impegno continuo e instancabile. Non c’era giorno in cui non ti si vedesse girare per le vie della nostra città, assicurandoti che tutto fosse in ordine, sempre pronto a sorridere, sempre disponibile ad ascoltare e pronto ad intervenire ogni volta che ce ne fosse necessità. Oggi, la nostra comunità perde non solo un valido amministratore, ma soprattutto un amico prezioso. Ci mancherà il tuo sorriso, la tua ironia, la tua generosità e quella presenza rassicurante che sapeva farsi sentire anche nei momenti più difficili».

Anche Fratelli d’Italia ha espresso il proprio dolore: «Il suo impegno, la sua passione e la sua umanità hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di dolore, il Circolo Fratelli d’Italia di Sesto Calende, unitamente al coordinatore di collegio Paolo Bassetti, si stringe attorno alla famiglia e a tutte le persone a lui care».

Anche Sesto Futura, la lista di maggioranza, ha voluto dedicare un pensiero all’ex vicesindaco: «Anche nei momenti difficili, con te si poteva sempre parlare. Ricordiamo con affetto il tuo impegno e la tua costante disponibilità. Siamo certi che tutta Sesto conserverà sempre di Te un ricordo grato, perché il cuore e la passione per il bene comune non hanno colori».

NECROLOGIE