All’Arci di Cantù Omar Di Felice racconta la sua esperienza in bici in Antartide

“Siamo felici di vedere la quarta edizione della Fiera del Cicloturismo tornare ancora una volta a Bologna, un palcoscenico ideale per questo evento che ogni anno continua a crescere e a rafforzarsi come punto di riferimento per il cicloturismo. La città e la Regione Emilia Romagna hanno accolto con entusiasmo la Fiera fin dai suoi esordi e dimostrato una grande sensibilità verso la bicicletta, simbolo di un turismo sostenibile e lento, capace di connettere persone e valorizzare territori nel rispetto dell’ambiente. La Fiera del Cicloturismo è un’occasione unica per promuovere questa visione, costruire sinergie tra operatori e appassionati e contribuire alla crescita di un settore sempre più centrale per l’economia turistica e il benessere del nostro pianeta”, dichiara Pinar Pinzuti, Direttrice della Fiera del Cicloturismo.

“La Fiera del Cicloturismo a Bologna per noi è una positiva conferma nell’ampio programma di valorizzazione del cicloturismo”, afferma Mattia Santori, Presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena. “Ospitare la Fiera nello spazio della Piazza Lucio Dalla è un biglietto da visita che ci inorgoglisce non solamente perché dedicato a un artista che ha proiettato Bologna in tutto il mondo ma anche perché è uno spazio urbano rigenerato, simbolo concreto di una rivitalizzazione di una parte storica della città. Portarci tante biciclette è il valore aggiunto di

come intendiamo la mobilità sostenibile, non impattante per l’ambiente e non ultimo un veicolo adatto a tutti per il tempo libero. Territorio Turistico Bologna-Modena è sempre più impegnato nella promozione del cicloturismo grazie anche a una scommessa programmatica di alcuni anni fa che si è dimostrata vincente, per esempio con le Domeniche ciclabili che verranno riproposte in tutta la nostra area anche quest’anno.”

Roberta Frisoni, Assessora al Turismo, Commercio, Sport dell’Emilia-Romagna, aggiunge: “Grazie all’Effetto Tour de France – quasi un milione e mezzo di tifosi nei tre giorni di corsa, un indotto diretto di oltre 124 milioni, a cui va aggiunta l’altissima l’audience televisiva con 150 milioni di spettatori in Europa in diretta, più un’incredibile visibilità sui canali social con 13,7 milioni di fan, 1,5 milioni di impressions e 14 milioni di interazioni durante le tappe italiane – il cicloturismo in Emilia-Romagna ha beneficiato di grandissima visibilità, con un’importante opportunità di valorizzazione di un territorio che da sempre ha vocazione ciclistica. La Regione continua a promuovere la vacanza in bicicletta come uno dei suoi principali prodotti turistici che permette di andare alla scoperta di un grande patrimonio naturale e culturale: da Piacenza fino