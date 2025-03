Allontanati dalla polizia di Como dalla discoteca perché ubriachi, due diciottenni svizzeri spaccano tutto

La Polizia di Stato di Como, nella notte tra sabato e domenica, ha denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta, due 18enni residenti in Svizzera, il primo di origini italiane e l’altro di origini spagnole, entrambi incensurati. Verso le tre della notte tra sabato e domenica, due volanti sono state inviate all’entrata della discoteca di via S. Abbondio a Como in quanto era stata segnalata tramite il 112 NUE, la presenza dei due 18enni che in stato di alterazione alcolica, stavano danneggiando i due gazebo e un ombrellone. Da quanto emerso, i due giovani, già all’interno del locale, in evidente stato di alterazione, erano stati allontanati dal personale perché infastidivano gli altri avventori.

Una volta fuori dal locale però i due hanno iniziato ad inveire contro gli addetti alla sicurezza scaraventando la loro rabbia nei confronti dei due gazebi e dell’ombrellone posti all’entrata della discoteca. Gli agenti una volta arrivati sul posto, con non poca fatica, sono riusciti nonostante la reazione violenta dei due, fatta di spintoni pugni e calci, ad assicurarli in auto e a trasferirli in Questura. Raccolta la denuncia della proprietà del locale, i due svizzeri, entrambi residenti nel Luganese, sono stati denunciati in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta. Le loro posizioni saranno al vaglio degli uomini della Divisione di Polizia Anticrimine che produrranno una dettagliata relazione per le sanzioni amministrative più adeguate.