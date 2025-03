Amichevole di inizio stagione per le ragazze di A1 dell’Inox Saronno Softball

Prima amichevole stagionale per la formazione di A1 dell’Inox Saronno Softball, che nell’impianto sportivo di via Ungaretti ha ospitato il Legnano.

«Buone sono state le impressioni a fine partita, durante la quale sono stati giocati tutti e sette gli inning con partente in pedana l’azzurra Christina Toniolo, rilevata al 5° inning dalla giovane Ilaria Treccani, mentre ha chiuso l’incontro l’ucraina Varvara Kryhan – è il commento del tecnico Willy Pino – Il punteggio finale di 14-0 per il Saronno Softball Baseball lo lasciamo alle statistiche essendo un’amichevole di inizio stagione contro un avversario anch’esso in fase di costruzione. Buoni comunque i segnali da parte della squadra locale dove si sono integrate molto bene le giovani, le quali hanno fatto buone cose sia in battuta che in pedana, sia in pedana che in difesa».

Solita prestazione di livello da parte delle senior Alessandra Rotondo, Anita Bartoli, Sara Cianfriglia, Barbora Saviola e la già citata Christina Toniolo, che hanno portato a casa punti e hanno dato sicurezza alla squadra che ha fatto una buona impressione.

«Chiaramente non sarà questa quella che andremo a vedere in stagione. Come logico che sia i lavori sono ancora in corso, però i segnali sono abbastanza interessanti», conclude il tecnico.

(foto di Lorenzo Stoppani)