Amministrative in vista, il Centrodestra di Luino si riunisce: “Già sul tavolo i primi accordi per le elezioni 2026″

Una nota breve, ma intensa, senza troppi fronzoli. Da cui emerge un dato oggettivo: il Centrodestra vuole riprendersi Luino.

«Con l’elezione del coordinatore cittadino di Forza Italia avvenuta ieri si è completato il trio di segretari politici dei partiti del centrodestra (Dario Sgarbi di FDI, Davide Cataldo della Lega e Piero Carletti di FI), a loro spetta ora il compito di pianificare l’azione di opposizione consigliare per il prossimo anno e anche di coordinare la strada che porterà alla creazione di una proposta per il governo cittadino luinese nella primavera del 2026», spiegano infatti in una comunicazione affidata alla stampa a firma congiunta proprio Dario Sgarbi, Davide Cataldo, Piero Carletti, segretari rispettivamente per Fratelli d’Italia, Lega, e Forza Italia.

Sul tavolo dei tre, insomma, ci sono già i primi spunti per il futuro programma elettorale e sui probabili candidati, si comincia a ragionare sulle possibili alleanze. Insomma molta carne al fuoco ma i tre leader politici sembrano già non aver perso tempo sulla questione principale: il centrodestra si presenterà unito alle elezioni 2026.

«Ci siamo trovati subito tutti d’accordo sulle regole di base da dare alla coalizione di Centrodestra», spiegano. «Adesso è ancor troppo presto per parlare delle candidature che abbiamo in mente ma intanto possiamo annunciare con certezza che Lega, FDI e FI correranno uniti e compatti alle prossime elezioni comunali del 2026, questo è imprescindibile, sentiamo forte la responsabilità del consenso nettamente maggioritario che i cittadini luinesi esprimono nel cdx e abbiamo intenzione di valorizzarlo. Luino ha bisogno di cambiare velocemente pagina e di ripartire dopo questi ultimi cinque anni».