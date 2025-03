Anche Legnano e Samarate tra i nuovi progetti di Housing Sociale di Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo continua a essere un punto di riferimento per la promozione del welfare abitativo e della rigenerazione urbana, con il finanziamento di 8 nuovi progetti di housing sociale sul territorio lombardo. Con un impegno economico complessivo di 816 mila euro, questi progetti si pongono l’obiettivo di offrire soluzioni abitative per le persone più vulnerabili, tra cui persone con disabilità, famiglie fragili e persone temporaneamente in difficoltà socio-economica.

Dal 2000, Fondazione Cariplo ha sostenuto oltre 6.500 posti letto destinati a persone con fragilità, contribuendo alla creazione di un ambiente sicuro e autonomo, che favorisce l’indipendenza e il benessere dei suoi destinatari. Le difficoltà causate dalla pandemia hanno acuito il bisogno di soluzioni abitative adeguate, colpendo in modo particolare le persone che si trovano in condizioni di marginalità sociale, economica e sanitaria.

I progetti finanziati in quest’ultimo anno comprendono iniziative destinate a diverse tipologie di utenti, con un forte focus sull’autonomia e sull’inclusione sociale. Tra i progetti finanziati, spiccano interventi come la ristrutturazione di alloggi confiscati alla criminalità organizzata per accogliere persone senza fissa dimora e la creazione di appartamenti per giovani con disabilità, come nel caso del progetto “Finalmente a casa” a Samarate, che prevede l’acquisto e la ristrutturazione di due appartamenti destinati a persone con fragilità fisiche e cognitive.

Inoltre, le soluzioni di housing sociale finanziate dalla Fondazione non si limitano alla semplice fornitura di alloggi, ma comprendono anche percorsi di accompagnamento per favorire l’autonomia dei residenti. Ogni progetto è concepito per rispondere alle specifiche esigenze delle persone coinvolte, con un forte impegno nella riqualificazione energetica, con l’obiettivo di promuovere il risparmio energetico e migliorare la sostenibilità ambientale degli spazi abitativi.

Il progetto “Verso una nuova Casa!” a Milano, per esempio, prevede la realizzazione di 3 posti letto destinati a 12 adulti con disabilità medio-lieve, offrendo anche supporto psicologico e educativo per accompagnare i residenti verso una vita autonoma. Un altro esempio è “Spazio 27B” a Legnano, che prevede la ristrutturazione di 17 alloggi per accogliere 38 persone fragili all’interno di un hub di comunità.

A livello globale, Fondazione Cariplo continua a impegnarsi in iniziative che mirano a costruire comunità più coese e inclusive, rispondendo a sfide sociali sempre più urgenti. Come affermano i membri della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione, l’obiettivo è quello di non solo ampliare l’offerta di alloggi accessibili, ma anche di creare percorsi di inclusione che permettano alle persone accolte di vivere in un ambiente che favorisca la loro autonomia.

Nel 2025, Fondazione Cariplo concentrerà ulteriormente le sue risorse su altri ambiti critici, come il sostegno ai Neet, con un investimento di 20 milioni di euro, e promuoverà iniziative focalizzate sulla prima infanzia e le persone con disabilità, sempre con l’intento di favorire percorsi di inclusione e autonomia.

Con questi nuovi progetti di housing sociale, Fondazione Cariplo dimostra ancora una volta il suo impegno per il diritto alla casa, un diritto fondamentale che deve essere accessibile a tutti, anche alle persone che affrontano condizioni di vulnerabilità economica e sociale.