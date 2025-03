Angei: “Impalcature sulla facciata di Caserma Garibaldi simbolo di un fallimento annunciato”

«Le facciate della Caserma Garibaldi sono nuovamente coperte dalle impalcature. Ecco il simbolo di un fallimento preannunciato che, come Lega, avevamo più e più volte denunciato» dichiara Stefano Angei, vicecapogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

«Abbiamo presentato innumerevoli atti in Consiglio Comunale e interrogazioni all’Assessore ai Lavori Pubblici per chiedere conto delle modalità con cui erano stati eseguiti i lavori di riqualificazione della facciata – prosegue Angei – ma inizialmente le nostre segnalazioni venivano quasi derise. Ci veniva detto che tutto procedeva secondo cronoprogramma e che i lavori erano stati eseguiti correttamente. Tuttavia, il progressivo deterioramento della facciata è diventato così evidente che, alla fine, anche la stessa Giunta ha dovuto riconoscere la realtà: i lavori erano stati fatti male».

«Ricordiamo – sottolinea Angei – che per questo importante intervento sono stati utilizzati fondi della Regione Lombardia. Dopo i proclami in pompa magna con cui avevano celebrato la rimozione delle impalcature, oggi il cantiere non solo subisce un rallentamento, ma fa un vero e proprio passo indietro. Per questo depositeremo a breve un’interrogazione urgente per capire l’impatto di questo nuovo intervento».

«Purtroppo – conclude Angei – questa vicenda è la triste rappresentazione di come vengono gestiti i cantieri a Varese, soprattutto quelli strategici. Basta guardare alle Stazioni, a Villa Mylius o al cosiddetto “Piano Asfaltature”, che in gran parte è già da rifare. D’altronde, per fare l’Assessore ai Lavori Pubblici non è richiesta una competenza specifica. Non se ne fa una colpa a nessuno, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire».