Angela Menin è il nuovo segretario di Forza Italia a Sesto Calende

«Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni». A Sesto Calende Forza Italia riparte da una frase della storica first lady statunitense Eleanor Roosevelt. A pronunciarla è il nuovo segretario cittadino degli azzurri, Angela Menin, eletta per acclamazione nella mattinata di sabato 22 marzo.

L’ex assessore, da anni figura di riferimento all’interno del centrodestra anche in virtù dei ruoli ricoperti durante i tre mandati dei sindaci Colombo e Buzzi (2009-2024), è stata la protagonista del congresso presieduto da Giacomo Iametti che si è tenuto in un clima di entusiasmo all’Hotel Sole e che ha visto la partecipazione non solo dei “suoi”, ma anche degli alleati della Lega, come i tre consiglieri di minoranza (fino a giugno amministratori) Edoardo Favaron, Jole Sesia Capriglia e Marco Colombo.

Oltre ai sestesi, presenti al congresso anche esponenti provinciali e regionali del partito fondato da Silvio Berlusconi, giunte sul Ticino in supporto della nomina di Menin. Fra i presenti Rosa Tagliani della segreteria regionale di Azzurro Donna (il movimento femminile di Forza Italia), il segretario provinciale Simone Longhini ed Elena Mazzetti del coordinamento provinciale di Azzurro Donna.

Dopo la sconfitta elettorale di giugno di Siamo Sestesi Menin, che oggi ha raccolto il testimone di coordinatore da Luca Iaconianni, avrà il compito di rilanciare un partito che è passato nell’arco della tornata elettorale da esprimere il primo cittadino a rimanere escluso dal consiglio comunale, anche se Roberta Colombo sarebbe la prima a subentrare in caso di dimissioni da parte di un’alleato. «Rendere il partito un solido punto di riferimento per i cittadini, migliorando la comunicazione e la presenza sul territorio con iniziative mirate e programmi concreti» è infatti uno degli obiettivi stilato da Menin per il suo incarico, insieme al «coinvolgimento della comunità», «il monitoraggio e sollecitazione sui servizi essenziali e valorizzazione del territorio», «organizzazione del partito e crescita dei tesserati» e «la vicinanza al commercio cittadino», un tema da sempre caro alla sezione sestese di Forza Italia.

Queste le parole con cui la nuova segretaria ha voluto presentarsi al suo gruppo, oggi formato da new entry ed ex compagni di giunta o consiglieri comunali: «Assumere oggi questo ruolo è per me motivo di grande orgoglio, ma anche una responsabilità che sento profondamente. Voglio ringraziarvi per la fiducia che mi avete dato: il vostro sostegno mi dà entusiasmo e determinazione per affrontare al meglio questo incarico – ha detto nel suo discorso di ringraziamento. Da domani saremo già operativi con la nuova squadra. Abbiamo molto lavoro davanti, ma sono certa che affrontandolo con entusiasmo, passione e competenza, ci attenda un futuro davvero radioso. A questo proposito, desidero anticiparvi una proposta che porterò all’attenzione del Consiglio: quella di conferire a Raffaele Bertona il ruolo di vicesegretario Cittadino. La sua competenza, la sua dedizione e la profonda conoscenza del nostro territorio rappresentano per noi un valore aggiunto importante, e ritengo possa offrire un contributo prezioso alla nostra attività futura».

La lista che lavorerà al fianco di Menin è composta da: Bertona Raffaele, Besozzi Moira, Biraghi William, Boca Enrico, Buzzi Giovanni, Colombo Chiara, Colombo Massimo, Colombo Roberta, D’Onofrio Adriano, Fontana Antonio, Iaconianni Luca, Macchi Donatella, Piscetta Massimo, Rognoni Maria Carla, Trotta Roberto.

