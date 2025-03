Aperto l’albo delle “sentinelle della natura” per le aree protette del Ticino e del Lago Maggiore

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore istituisce l’Albo “Sentinelle della Natura”. L’iniziativa che mira a coinvolgere tutti i cittadini residenti nelle aree territoriali di competenza dell’ente, individui o nuclei familiari ma anche soggetti riuniti in associazioni e gruppi di volontariato organizzato, che vengono così resi partecipi e protagonisti attivi della conservazione e della protezione del proprio territorio, supportandoli sia nelle attività di tutela delle risorse ambientali all’interno delle Aree Protette che nelle attività di promozione culturale e didattica.

«La scelta di istituire questa forma di volontariato – spiega la commissaria dell’Ente, già presidente, Erika Vallera – è stata adottata dal Consiglio nel dicembre dello scorso anno, si ispira al modello dell’amministrazione condivisa e promuove la partecipazione attiva dei cittadini e forme di collaborazione fra i fruitori del Parco e l’Ente di gestione. Una collaborazione che potrà essere da stimolo per una maggiore consapevolezza, grazie al lavoro delle sentinelle che potranno essere un potente veicolo per la diffusione di una cultura della biodiversità e rispettosa della natura che ci circonda. Il nome scelto “sentinelle” vuole indicare anche l’aspetto di osservatori privilegiati che rivestiranno i volontari, in grado di segnalarci tempestivamente necessità di interventi».

I volontari potranno svolgere attività, in forma volontaria e gratuita, di tipo diverso quale, ad esempio, collaborare nella sensibilizzazione e valorizzazione dei valori di conservazione degli ambienti naturali e Siti Unesco delle aree protette di competenza dell’Ente.

Le “sentinelle” iscritte all’albo verranno supportate da una formazione specifica, una idonea tutela assicurativa, la fornitura di dispositivi di protezione individuale in comodato d’uso gratuito, beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, che saranno sempre di supporto a quelle svolte dagli operatori dell’Ente e mai in sostituzione dei medesimi.

Si potrà accedere all’Albo “Sentinelle della Natura” previa compilazione dell’apposito modulo in base alla categoria d’appartenenza (Privati cittadini, Minori o Associazioni), trasmesso all’EGAP via e-mail all’indirizzo PEC parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it e corredata dalla documentazione prevista dell’Art.3 del Regolamento, scadenza : 18/03/2025 alle ore 12.00.

Successivamente sarà sempre possibile presentare domanda poiché l’Albo sarà aggiornato annualmente.

Ogni informazione in merito, unitamente al bando ed al regolamento, sono reperibili nella sezione AVVISI e BANDI del sito www.parcoticinolagiomaggiore.it