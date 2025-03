Apoteosi Cassano Magnago: gli amaranto trionfano in Coppa Italia

In provincia di Varese c’è una località – Cassano Magnago – che è un’oasi per uno sport poco noto in Italia ma molto praticato all’estero: la pallamano. E in quella zona, queste sono ore di grande festa: per la prima volta nella storia la squadra maschile, la Wally Design, ha conquistato la Coppa Italia.

Un’impresa che fa tornare in mente quelle – al femminile – vissute tra gli anni Ottanta e Novanta, quando Cassano vinse ben 11 scudetti consecutivi entrando di forza nell’olimpo dello sport italiano. I maschi invece, pur esprimendo da tantissimo tempo formazioni di ottimo livello (in campo nazionale) non erano mai arrivati a sollevare un trofeo.

Lacuna colmata nel pomeriggio di domenica 2 marzo a Riccione dove erano in programma le finali per la coccarda tricolore. A rendere ancora più preziosa la vittoria degli amaranto di coach Bellotti è stata l’avversaria, ovvero Conversano, una delle “big” della pallamano italiana.

Ma in Riviera Romagnola i cassanesi sono stati impeccabili e conquistato il successo con il punteggio di 29-26 davanti a circa 1.200 spettatori. Un risultato che è anche un avvertimento a tutte le avversarie in campionato: il team varesotto infatti condivide anche la vetta della Serie A Gold proprio con i pugliesi e aver rotto il ghiaccio a livello di trofei è senza dubbio un segnale rilevante.

A Riccione gli amaranto hanno anche perso per infortunio il portiere Nicolò Riva (al suo posto Markelau) ma non si sono mai persi d’animo: Moretti (cresciuto a Cassano ma vincente con Bolzano e Conversano) ha guidato l’attacco segnando 8 reti, mentre sono state 5 quelle realizzate da Branca e Dapiran.

Il primo break importante è arrivato sul finire del primo tempo quando i gol di Kabeer e Mazza hanno dato il 14-12 seguito da un allungo giunto alla ripresa del gioco, ancora con Mazza e con Moretti per il 22-17. A quel punto Conversano (Bulzamini 7, Scaramelli 4) ha reagito e si è rimessa in scia ma non è bastato perché Savini e compagni hanno tenuto botta sino alla sirena conclusiva e al 29-26. E a un coppa tanto attesa quanto meritata.