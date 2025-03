Arrestati Stefania Nobile e l’ex compagno Davide Lacerenza: nella “Gintoneria” sfruttamento della prostituzione e spaccio di droga

Stefania Nobile, figlia della nota televenditrice Wanna Marchi, e il suo ex compagno Davide Lacerenza sono stati arrestati oggi, martedì 4 marzo, dalla Guardia di Finanza con le accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e autoriciclaggio.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Milano, i due avrebbero gestito un giro di prostituzione e droga all’interno del locale “La Gintoneria”, in via Napo Torriani, nei pressi della Stazione Centrale. Il locale è stato posto sotto sequestro.

Stefania Nobile, 60 anni, è nota al pubblico per la sua attività nelle televendite insieme alla madre Wanna Marchi negli anni ’80 e ’90. In passato, è stata condannata per truffa e ha scontato una pena detentiva. Dopo la scarcerazione, aveva intrapreso attività imprenditoriali nel settore della ristorazione, trasferendosi successivamente in Albania.

Le indagini hanno rivelato che all’interno de “La Gintoneria” venivano offerte sostanze stupefacenti e servizi di escort ai clienti. Le accuse nei confronti di Nobile e Lacerenza includono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre alla detenzione e spaccio di droga. I due sono attualmente ai domiciliari.