Arriva la “depressione“, pioggia e nuvole sui cieli di Varese per tutta la settimana

“Un vortice depressionario in evoluzione sulla penisola Iberica spinge correnti umide dal Mediterraneo occidentale verso il N-Italia con nuvole e piogge per tutta la settimana. La provenienza meridionale delle masse d’aria mantiene le temperature al di sopra della norma stagionale“.

È questa la causa, secondo il Centro geofisico prealpino , della settimana di bruto tempo che ci aspetta: una manna per i campi, che faranno il pieno d’acqua, un po’ meno per gli amanti del sole e delle temperature gradevoli, che tuttavia non scenderanno, almeno fino al weekend

LE PREVISIONI

Lunedì dapprima cielo molto nuvoloso. Su Alpi e Prealpi precipitazioni in attenuazione al mattino, asciutto nel pomeriggio con timide schiarite. Sulla pianura esaurimento delle piogge nelle prime ore e a tratti anche un po’ di sole in giornata. Nuovo aumento della nuvolosità in serata e piogge nella notte.

Martedì “Molto nuvoloso o coperto con deboli piogge intermittenti, più continue e diffuse in serata e nella notte. Rare schiarite nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie. Limite neve oltre 1500 m“.

Mercoledì: “Giornata grigia, ancora molte nuvole e piogge soprattutto al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve calo”

TENDENZA

Giovedì 13 e venerdì 14 marzo: ancora molto nuvoloso o coperto e piovoso. Temperature stazionarie o in lieve calo. Neve in montagna oltre 1300 metri circa. Possibile miglioramento domenica ma più freddo.