Arte e musica per celebrare la Donna: a Gazzada Schianno il concerto del Trio d’Archi e la mostra di Milena Pozzatello

L’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno celebra la giornata dedicata alla donna con un concerto del Trio d’Archi, tutto al femminile, “Rose di Maggio” e con la mostra di quadri di Milena Pozzatello, artista emergente e talentuosa.

Le musiciste, per questo appuntamento a Villa de Strens, proporranno un programma ispirato a cantanti e ad autrici Donne con colonne sonore di film al femminile e brani che rappresentano profondamente il Trio varesino.

Sarà un percorso che metterà in luce un repertorio celebrativo e coinvolgente, un omaggio che riflette l’importanza della Donna nella storia e nella cultura musicale.

Per regalare al pubblico un’esperienza unica, che non solo celebra la donna, ma ne esplora anche la forza creativa, nella stessa giornata verrà anche inaugurata la mostra di Milena Pozzatello dal titolo “Universo Femminile”.

L’appuntamento è per domenica 9 marzo alle 16:30, presso la Sala Consiliare di Villa De Strens, sita in Via Matteotti 13/A a Gazzada Schianno. Ingresso libero.