Asst Valle Olona risponde all’assessore Reguzzoni di Busto: “Al Cps attese molto più brevi”

L’apertura dello sportello dedicato ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, avviato dall’amministrazione comunale e dell’associazione Ananke Family, costringe l’Asst Valle Olona ad intervenire dopo le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni che, nel presentare il servizio che prenderà il via domenica in via Tito Speri a Busto Arsizio, ha detto che i tempi per la presa in carico dei pazienti da parte del Cps arrivano a sei-sette mesi.

Da Asst precisano «che questo tipo di pazienti non è a carico dei centri psicosociali ma delle neuropsichiatrie. I centri psicosociali non hanno quei tempi di attesa ma al massimo due settimane anche se dipende dai tempi che vengono assegnati dal medico di base sulla ricetta».

«In questo momento, in base alle regole 2025, l’accesso ai servizi della salute mentale è diretto quindi senza impegnativa nè dei medici di base nè dei pediatri e i servizi territoriali usano una metodica di triage (come al Pronto Soccorso, per intenderci) in base alla quale vengono definite le priorità per la valutazione della visita»