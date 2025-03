Astuti e Ponti (Pd): “Sicurezza nelle stazioni, da Regione risposte inadeguate per Saronno, Busto e Malpensa”

I consiglieri regionali del Partito democratico Samuele Astuti e Gigi Ponti, tornano sul tema della sicurezza delle principali stazioni della provincia di Varese, accusando la Regione di non mettere in atto soluzioni adeguate, nemmeno in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

«Sulle misure di sicurezza nelle stazioni di Saronno, Busto Arsizio Nord e Malpensa, la Giunta lombarda continua a non dare risposte adeguate, neanche in vista delle Olimpiadi – dicono Astuti e Ponti – La risposta alla nostra interrogazione ci lascia profondamente delusi, perché conferma che non sarà introdotto alcun intervento significativo. In particolare, per le stazioni di Busto e Saronno non è prevista l’installazione di tornelli, mentre per Malpensa la questione è almeno in fase di valutazione».

Per i due consiglieri Help point e telecamere non bastano: «La Regione sostiene che i tornelli servono solo a contrastare l’evasione tariffaria, ma non è vero e basta ricordare che quelli installati alla stazione di Cadorna nel 2008 furono introdotti dopo gli attentati di Londra e Madrid per motivi di sicurezza e non certo economici. Inoltre, il cosiddetto “sistema aperto” delle stazioni crea situazioni di pericolo, specialmente in realtà come Busto Arsizio Nord, che si trova in galleria, e Saronno, con accesso diretto dalla strada. Non a caso, il DPR 753/80 sulla Polizia ferroviaria impone ai concessionari di adottare misure concrete per garantire la sicurezza dei viaggiatori. È per questo che ribadiamo con forza la necessità di adottare strumenti di controllo efficaci, attraverso l’installazione di tornelli nelle aree di transito e sosta delle stazioni e almeno un presidio di sicurezza».

«Apprezziamo che si stia valutando l’installazione dei tornelli almeno a Malpensa e ci auguriamo che si proceda in questa direzione – concludono Astuti e Ponti – Ma ci chiediamo: perché la stessa misura non può essere adottata anche per Saronno e Busto Arsizio? Il centrodestra che governa Regione e Paese smetta di limitarsi a invocare la sicurezza a parole e inizi finalmente a prendere provvedimenti concreti».