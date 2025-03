Atleti di quattro nazioni in pista a Varese per il trofeo “Arge Alp” di pattinaggio

Nuovo appuntamento di rilievo con gli sport invernali all’Acinque Ice Arena. Il palaghiaccio varesino si appresta a ospitare – tra sabato 15 e domenica 16 marzo – il Trofeo Internazionale Arge Alp 2025 che vede impegnati gli specialisti del pattinaggio di figura.

La competizione vedrà impegnati atleti provenienti da otto regioni di quattro nazioni “alpine”: oltre all’Italia padrona di casa ci saranno anche Austria, Germania e Svizzera. Le gare sono infatti organizzate nell’ambito della comunità di lavoro transfrontaliera (Arge Alp appunto) che coinvolge una serie di regioni/cantoni/länder dell’arco alpino. Quelle italiane sono la Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il programma varesino prevede una serie di gare (l’ingresso per gli spettatori è gratuito) lungo tutta la giornata di sabato – inizio alle 7,30, conclusione intorno alle 20,20 – mentre domenica si inizierà sempre alle 7,30 per concludersi alle 16. Al termine andranno invece in scena le premiazioni. In tutto sono previsti circa 200 atleti suddivisi nelle diverse categorie giovanili.

A margine dell’evento sportivo non manca una proposta legata al tempo libero. Sabato dopo le gare e la levigatura del ghiaccio andrà infatti in scena (dalle 22 all’una di notte) il cosiddetto “80s Ice Party”, una serata a tema sui pattini dedicata agli anni Ottanta con la musica di quel periodo storico e – possibilmente – con un dress code a tema.