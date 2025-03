Attenzione alle truffe dei falsi agenti della Polizia locale: l’allerta del Comune di Saronno

Il Comune di Saronno segnala che nei giorni scorsi si sono verificati in città episodi di tentate truffe ad opera di persone che indossano pettorine con la scritta “Polizia locale”. Si tratta di persone che tentano di entrare nelle case e nei condomini presentandosi come agenti della Polizia locale per fantomatiche verifiche sull’acqua potabile.

Ovviamente, rimarca il Comune, né agenti di Polizia locale né altro personale comunale si occupano di controlli relativi all’acqua potabile: “Si raccomanda di verificare sempre attentamente l’identità di presunti vigili, anche rivolgendosi al Comando chiamando il numero 02 967101.

Nel mirino di questi truffatori ci sono soprattutto le persone anziane di cui cercano di carpire la fiducia con le false divise, per farsi aprire la porta di casa con la scusa di controlli. Normalmente operano in due: uno cerca di distrarre la persona anziana mentre un complice si introduce per compiere un furto.

E’ indispensabile che tutti, ma soprattutto le persone anziane, non aprano mai la porta di casa (e nemmeno il cancello) a sconosciuti e seguano i consigli delle forze dell’ordine:

Verifica dell’identità – Chiedere sempre l’identificazione ufficiale a chiunque si presenti come vigile urbano, poliziotto o altro operatore di sicurezza. In caso di dubbi non esitare a contattare le autorità competenti per conferma.

Non aprire la porta – Prima di aprire la porta, fare domande per verificare l’autenticità della persona. Chiedere il motivo della visita e richiedere eventuali documenti di supporto.

Attenzione ai segni sospetti – Fare attenzione a comportamenti sospetti o inconsueti. I veri agenti di sicurezza seguiranno procedure specifiche e non si comporteranno in modo minaccioso o coattivo.

Chiamare le autorità – Se sorgono dubbi sulla legittimità della persona che si presenta come vigile urbano o altro operatore di sicurezza, chiamare subito il numero di servizio della Polizia locale per verificare con l’ufficio la situazione.

Informare – E’ importante condividere queste informazioni con familiari e vicini anziani per aumentare la consapevolezza sulla truffa dei falsi vigili e più in generale sul rischio truffe. Più persone sono consapevoli, meno probabilità ci sono che la truffa abbia successo.