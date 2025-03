Attività per i bimbi, Sportello psicologico e un corso per baby sitter al Polo 0-6 di Sumirago

Anche quest’anno, con il mese di marzo, ripartono le attività primaverili del Polo 0-6 Liliana Bertolina dedicate ai più piccoli, a cominciare dallo Sportello pedagogico, ad accesso gratuito e su prenotazione per tutte le famiglie con bambini fino ai 6 anni.

Anche questa attività è coprogettata dall’Assessorato alle Politiche sociali ed educative del Comune di Sumirago assieme alla cooperativa sociale Eureka!

Lo Sportello pedagogico

Lo sportello pedagogico è uno strumento che si pone come occasione di confronto e relazione con una pedagogista per poter mettere a tema ciò che oggi sembra non possa essere detto: non è facile essere genitore.

Uno sguardo che accolga la fatica dell’adulto dentro un quotidiano che può essere fatto di pianti per il ciuccio da lasciare, reazioni apparentemente esagerate per un gioco da condividere, consigli non richiesti da parte di chiunque.

“Non dobbiamo nasconderci – scrivono i promotori – Essere genitori è un’impresa che si impara sul campo, tra tentativi ed errori. Il confronto serve a noi mamme e papà per sapere che spesso il mondo si divide tra chi le fatiche con i figli le dice e chi no, non tra chi le ha perché “meno capace” e chi no”.

“Cari genitori, le famiglie realmente funzionali sono famiglie che si mettono in discussione che si confrontano. Lasciamo l’idea della perfezione ad altri e mettiamoci in gioco con le nostre fatiche e i nostri limiti, per scoprire e valorizzare di più i nostri punti di forza”.

Per appuntamenti erica.bassanelli@coopeureka.it

Giardino aperto

Riparte anche, per i bambini tra 0 e 3 anni, la possibilità di Giardino aperto, martedì e giovedi, dalle 9,45 alle 11.

Quando ci si prende cura di un bambino piccolo, mamme, papà o caregiver, spesso sono un po’ soli.

Giardino aperto è la possibilità di stare con altri bambini, con un’educatrice dedicata, nel nostro bel giardino del Nido, chiacchierando anche tra adulti.

“Quanti di noi, onestamente, sentono il bisogno di scambiare quattro parole con un adulto, dentro una settimana fatta spesso di cura dei bambini? Lo si fa volentieri, ma possiamo dire che ogni tanto uscire e godersi un’ora di frasi intere e di senso compiuto è il nostro desiderio?”

Giardino aperto è questo spazio, gratuito e su iscrizione ( nidosumirago@coopeureka.it), con precedenza a bambini di Sumirago e dei comuni appartenenti al Distretto o confinanti.

Corso Baby sitter

Il Polo 0-6 dedica poi uno sguardo nuovo, a un tema a volte un po’ improvvisato: la baby sitter. Che sia per una serata da passare fuori, che sia per conciliare i tempi di vita-lavoro, che sia per mille motivi, molti si affidano al passaparola per trovare una persona cui affidare i figli.

Il Comune di Sumirago, con Eureka!, propone un breve corso per chi è interessato a svolgere meglio e più consapevolezza questo ruolo. Il percorso conta 5 incontri pratici – sabato 15,22, 29 marzo, 5 e 12 aprile, dalle 9 alle 13 – presso Polo 0-6 Liliana Bertolina, con professionisti si affronteranno i temi molto concreti di gestione degli aspetti educativi e sviluppo delle capacità relazionali in base all’età dei bambini.

Prendersi cura di un bimbo di pochi mesi è diverso dal prendersi cura di un bambino di tre anni o di uno in età prescolare: insieme ai professionisti sarà possibile comprendere di più “chi è” ogni bambino in ogni età e sviluppare competenze per accompagnarlo meglio nella sua avventura del crescere.

Il corso prevede anche un modulo, in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Comitato di Gallarate, sulle manovre salvavita pediatriche, che si spera sempre di non dover mai applicare, ma che è bene conoscere.

Il corso è aperto a tutti, con precedenza a chi risiede nei 13 comuni del Distretto di Azzate, ed ha un costo simbolico di 50€.

Occorre iscriversi scrivendo manuela.comi@coopeureka.it