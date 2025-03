Auto esce di strada e sfonda un cancello a Malnate, ferite lievi per una giovane

Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina, martedì 11 marzo a Malnate. Una donna a bordo di una Fiat Punto per cause in corso d’accertamento è uscita di strada ed ha sfondato il cancello di un’abitazione in via Campagnetta. L’incidente è avvenuto attorno alle 7.45.

La giovane di 21 anni è stata soccorsa dalla Soreu dei Laghi in codice verde e trasportata all’ospedale di Tradate. Sul post per i rilievi i carabinieri e i vigili del fuoco di Varese.