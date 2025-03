Azione rinnova il suo impegno al fianco dell’Ucraina. Presidio a Milano domenica 2 marzo

Azione rinnova il suo fermo impegno a fianco dell’Ucraina nella sua lotta per la libertà e la sovranità: «A seguito degli eventi recenti e delle preoccupanti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump – si legge in una nota – la nostra posizione è più chiara che mai: la resistenza dell’Ucraina è la resistenza dell’Europa, e la libertà dell’Europa dipende dalla libertà dell’Ucraina».

Domani, domenica 2 marzo, anche il gruppo di Azione Varese sarà presente alle ore 17 in piazza Mercanti a Milano insieme a tutti coloro che vogliono ribadire con forza che l’Europa è con l’Ucraina.

«È un momento cruciale per i cittadini europei, che devono tornare a manifestare il loro impegno politico e ideale. Non possiamo permettere che l’Europa diventi vassalla di autocrati e oligarchi, ma dobbiamo lottare per la nostra libertà e costruire gli Stati Uniti d’Europa. Invitiamo tutti i cittadini a scendere in piazza con noi, per difendere i valori democratici che ci sono cari e per far sentire la nostra voce contro chi vuole indebolire l’Europa e l’Ucraina. La nostra presenza a Milano, così come nelle altre piazze italiane, è un atto di solidarietà e di coraggio per il futuro delle nostre libertà».