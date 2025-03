Bambini e disturbi specifici dell’apprendimento: un incontro a Cuveglio per valorizzare le loro potenzialità

Verranno illustrati i meccanismi neurologici alla base del disturbo e saranno forniti strumenti concreti per aiutarli a sviluppare le loro abilità

I bambini con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) possiedono risorse e capacità straordinarie, spesso offuscate dalle difficoltà scolastiche. Con il giusto supporto, possono sviluppare il loro talento e “volare alto”, superando le sfide e trasformandole in punti di forza.

Per approfondire questo tema e fornire strumenti utili a genitori, insegnanti ed educatori, venerdì 4 aprile 2025 alle ore 20:45, presso la Sala Polivalente del Comune di Cuveglio (VA), si terrà l’incontro “I bambini DSA hanno i superpoteri”.

L’evento vedrà la partecipazione di due esperti del settore: Davide Baroncini, fisioterapista e osteopata; Alessia Galli, psicologa dell’età evolutiva e psicoterapeuta

L’incontro si propone di offrire una prospettiva nuova sui Dsa, mettendo in luce le risorse e le potenzialità di questi bambini. Verranno illustrati i meccanismi neurologici alla base del disturbo e saranno forniti strumenti concreti per aiutarli a sviluppare le loro abilità.

Un’opportunità di crescita per tutti

L’iniziativa non è solo un momento di riflessione, ma un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di valorizzare l’unicità di ogni bambino. Al termine dell’incontro, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

«Perché solo riconoscendo e sostenendo la bellezza dell’unicità possiamo costruire un mondo migliore», spiegano gli organizzatori dell’evento.