“Bene il servizio Dama a Gallarate. Rimanga anche una volta attivato l’ospedale unico”

«Bene l’apertura del servizio Dama a Gallarate. Rimanga anche una volta attivato l’ospedale unico».

Lo dicono Michele Aspesi, capogruppo della Lista Civica Cassani Sindaco, e Luigi Galluppi, capogruppo d Centro Popolare Gallarate – Popolo della famiglia e Rinascita della Democrazia Cristiana.

«In questi giorni ASST Valle Olona ha attivato, anche presso il nosocomio cittadino, il servizio Dama finalizzato alla presa in carico del percorso diagnostico/terapeutico dei pazienti portatori di disabilità complesse, in linea con quanto richiesto dal Consiglio Comunale con suo atto di indirizzo dello scorso luglio» (nella foto di apertura: manifestazione delle famiglie di persone con disabilità, 2022).

«Accogliamo con piacere l’apertura di questo nuovo servizio per il quale ringraziamo ASST Valle Olona che conferma, nella sua azione, la costante attenzione che ha nei confronti del nostro territorio e auspichiamo che tale percorso permanga attivo, tra i servizi sanitari che la stessa ASST garantirà sul territorio cittadino, anche una volta attivato il nuovo ospedale unico di Busto/Gallarate (GOM), come sottolineato dalla mozione, nata dalle esigenze espresse dal territorio, proposta ed approvata in Consiglio Comunale».

«Siamo certi – concludono i due consiglieri – che l’Equipe diretta dalla Dottoressa Morandi saprà garantire un’assistenza sanitaria equa ed inclusiva; a lei e agli specialisti, medici, personale del comparto nonché alle associazioni attive in questo ambito, vanno i nostri più sentiti auguri di un buon lavoro che si concretizzerà con una migliore accoglienza ed assistenza nei confronti degli utenti con bisogni sanitari specifici».