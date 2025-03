Benessere sul posto di lavoro: ATS Insubria e Confindustria Varese incontrano le aziende aderenti al programma WHP

Circa 50 rappresentanti aziendali si sono riuniti a Gallarate per discutere le buone pratiche a favore del benessere nei luoghi di lavoro, nell’ambito del programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute – Rete WHP”, promosso da ATS Insubria in collaborazione con Confindustria Varese. Attualmente, 106 imprese del territorio partecipano all’iniziativa, coinvolgendo oltre 25.000 dipendenti in attività per promuovere stili di vita sani, alimentazione equilibrata e la lotta ai comportamenti a rischio.

Durante il workshop 2025, gli esperti di ATS Insubria hanno proposto esercizi fisici brevi da svolgere in autonomia durante l’orario di lavoro per migliorare il benessere psicofisico. L’evento si è concluso con la testimonianza di un’azienda locale che ha condiviso la propria esperienza con i gruppi di cammino aziendali.

Salvatore Gioia, Direttore Generale di ATS Insubria, ha sottolineato l’importanza del benessere dei lavoratori e il ruolo strategico della collaborazione con Confindustria Varese, fondamentale per diffondere buone pratiche nelle imprese. Franco Maruccio, Responsabile Area Sicurezza sul Lavoro di Confindustria Varese, ha ribadito l’impegno dell’associazione nel sostenere il programma WHP da oltre dieci anni, valorizzando la centralità della persona e della salute nel contesto aziendale.