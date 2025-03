Bertram Tortona – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Seconda trasferta consecutiva per la Openjobmetis Varese, che dopo la l’assurdo match di Trapani (reso tale dall’arbitraggio) si recherà nella ben più vicina Casale Monferrato per affrontare la Bertram Tortona padrona di casa. Squadre in campo dalle ore 16 di domenica 9 marzo per quello che è il sesto turno del girone di ritorno nel quale i biancorossi non hanno ancora vinto.

VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi domenica dalle 15,30 circa la cronaca minuto per minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.