Bilancio Partecipato Giovani a Venegono Inferiore, vince il progetto dell’area fitness al parco di via Menotti

Grande partecipazione per il Bilancio Partecipato Giovani, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore che ha coinvolto i cittadini tra i 16 e i 30 anni nella scelta di come destinare i 30.000 euro stanziati nel bilancio previsionale per il 2025.

L’iniziativa, volta a favorire la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni amministrative, ha registrato 103 voti validi, un numero significativo che dimostra il crescente interesse delle nuove generazioni per il bene comune.

«Siamo davvero entusiasti della partecipazione registrata: i nostri giovani hanno dimostrato di voler contribuire attivamente al miglioramento del territorio – dice l’assessore al Bilancio Matteo Abatini – L’obiettivo era coinvolgere i ragazzi nelle decisioni amministrative, rendendoli protagonisti del cambiamento. Il successo di questa prima edizione ci conferma che stiamo percorrendo la strada giusta»

Le proposte in gara e i risultati del voto

I partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere fra tre progetti di riqualificazione e sviluppo urbano:

Realizzazione di un’area fitness all’interno del parco di Via Menotti.

Riqualificazione e apertura al pubblico del campetto della scuola primaria, durante l’orario non scolastico.

Creazione di un’aula studio e co-working innovativa e digitale, inserita nel progetto di ristrutturazione dell’ex cineteatro parrocchiale.

Dal conteggio dei voti è emersa la preferenza per l’area fitness nel parco di via Menotti, con i seguenti risultati:

Area fitness nel parco di via Menotti – 41 voti (39,8%)

Riqualificazione del campetto scolastico – 35 voti (34%)

Aula studio e co-working digitale – 27 voti (26,2%)

Nei prossimi giorni verrà avviato l’iter per la realizzazione dell’area fitness, affinché possa diventare presto un punto di aggregazione per i giovani e per tutta la comunità.

«Ringraziamo tutti i giovani che hanno partecipato con entusiasmo e senso civico – conclude l’assessore – Questa è solo la prima tappa di un percorso che continueremo a portare avanti con loro, per rendere Venegono Inferiore un paese sempre più inclusivo e dinamico».