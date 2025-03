Bimbi Pingirometta per un giorno alla scuola dell’infanzia di Calcinate del Pesce

La prima tappa ufficiale della Famiglia Bosina per il Carnevale 2025 è la scuola dell’infanzia Maria Letizia Verga (IC arese 3). Il Re Bosino ha ricevuto le chiavi della città di Varese sabato, direttamente dalle mani del sindaco Davide Galimberti, e già nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo Pingirometta, la maschera di Varese, ha fatto visita ai bimbi dell’asilo di Calcinate del Pesce.

Galleria fotografica Pingirometta all’asilo di Calcinate del Pesce 4 di 5

Entusiasti dell’evento i bambini hanno ascoltato la storia di Pingirometta, impreziosita da qualche parole in dialetto, e poi hanno rivolto incuriositi tantissime domande alla maschera di Varese.

Ad esempio: Sei sposato? Hai figli? Dove abiti? Cosa fai quando finisce il carnevale?

I bimbi hanno poi vestito simbolicamente i suoi panni: tutti Pingirometta per un giorno, sognando di diventare, da grandi e per una settimana, il capo della città di Varese, come il Re Bosino e Pingirometta.