Birra, muri, musica e il grande Best: il weekend alla scoperta di Belfast con il Quarto Stato

Belfast città di muri, passioni politiche, musica: è la meta della terza puntata di “Nomi Cose Città”, la rassegna proposta dal circolo Quarto Stato di Cardano, che porta alla scoperta delle città del mondo attraverso incontri, testimoni, canzoni, fotografia.

L’appuntamento è per il weekend del 15-16 marzo, a ridosso della data di San Patrizio, un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati d’Irlanda.

Ricco il programma di appuntamenti per San Patrizio promosso in via Vittorio Veneto 1.

Già da venerdì sera (dalle 21), con il concerto “Saint Patrick ceol agus Craid”, gli amici del circolo propongono musica irlandese da ballare e da ascoltare.

La storia sui muri delle due “metà” di Belfast

Sabato nel tardo pomeriggio via invece al programma di “Nomi Cose Città”, che si apre alle 19 con l’inaugurazione della mostra “La storia dipinta: conflitto e memoria”, con il fotografo Gianluca Cettineo e la curatrice Luciana Travierso. Gli scatti fotografici raccontano i murales della città, espressione – contrapposta – di repubblicani e unionisti. (Nell’immagine di apertura: murales di Bobby Sands, sede del Sinn Fein, Falls Road; foto di Gianluca Cettineo)

Una serie di opere, espressione popolare di militanza, che hanno trasformato la città in una sorta di museo a cielo aperto e che ancora ben raccontano la stagione dei Troubles e degli scontri tra le due “metà” della città. Ma c’è anche uno sguardo sui murales più moderni, tra poesia e politica.

Doppio appuntamento con la musica

Alice Pasquini, L’acrobata. Foto Luciana Travierso

Sabato alle 21.30 si prosegue con il concerto di Richard Lindgren: un concerto con ospite internazionale, un cantautore che arriva (con tortuoso percorso) da Malmö e propone un omaggio all’Irlanda di Shane Mc Gowan e dei Pogues.

Musica protagonista anche domenica nel tardo pomeriggio, alle 19, con “Irish rock story”, l’incontro con Guido Giazzi e Lino Brunetti della rivista Buscadero, che proporranno un inatteso viaggio nella musica dall’Irlanda, ieri e oggi.



Belfast e George Best con Pallonate in faccia

Gran finale domenica sera con un omaggio a un amato, istrionico figlio di Belfast: il calciatore George Best. Se ne parlerà con Valerio Moggia (Pallonate in faccia) e l’omaggio al celebre calciatore “sopra le righe” sarà anche l’occasione per parlare di calcio, società e politica nel contesto nordirlandese e irlandese (ci sarà anche una selezione di libri legati ai diversi incontri).

La cucina, sapori irish per aperitivo e cena

Da venerdì 14 a domenica 16 marzo il circolo di via Vittorio Veneto 1 propone anche un menù a tema: spezzatino alla stout e il tipico colcannon, accompagnato da birre selezionate per l’occasione.

Oltre ad aperitivo speciale, sempre irish, in concomitanza con gli incontri alle 19 al sabato e alla domenica.

La prenotazione è consigliata, al numero 349 450 6893.