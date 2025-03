Bizzozero e le sue aree verdi protagoniste dell’ultimo incontro a Varese di “Guardiamoci intorno”

Sarà venerdì 21 marzo nel salone del Circolobizzozero, in via Monte Generoso 7 a Varese, l’ultimo incontro della serie “Guardiamoci Intorno“, che ha approfondito lo sguardo su questo storico rione in tre interessantissimi appuntamenti.

Quest’ultimo, dopo quelli che hanno svelato la struttura e lo scopo delle case e delle attività produttive, sarà dedicato all’analisi delle aree verdi che circondano Bizzozero, con l’obiettivo di comprendere il loro valore, le opportunità di tutela e miglioramento e il ruolo che svolgono per gli abitanti del rione.

Bruno Dalla Valle, docente e esperto del territorio, farà una panoramica dettagliata sugli spazi verdi presenti nei dintorni del quartiere, e con l’aiuto della “straniera” (è di Giubiano…) Stefania Radman, giornalista di Varesenews, Si discuterà dell’importanza di queste aree per il benessere della popolazione, delle potenzialità di sviluppo sostenibile e delle eventuali criticità legate alla loro gestione.

L’incontro, come già nelle altre occasioni, darà l’opportunità al pubblico di intervenire, con domande e curiosità o condividendo esperienze e proposte.

Con questo appuntamento si chiude la fase “teorica” di “Guardiamoci Intorno”, che nei prossimi mesi proseguirà con tre escursioni sul territorio per osservare dal vivo quanto discusso nelle serate di analisi. Il primo evento in programma sarà sabato 5 aprile, con una passeggiata nel centro storico di Bizzozero, occasione per scoprire la sua storia e le sue peculiarità urbanistiche.