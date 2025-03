Busto Arsizio al centro dei Fashion Days di Federmoda con 20 eventi e un cocktail speciale

Con oltre 20 eventi programmati in città, la partecipazione di 60 attività commerciali di vari settori e l’introduzione di un cocktail esclusivo creato appositamente per l’occasione, Busto Arsizio si conferma il fulcro dei Fashion Days di Federmoda. L’iniziativa, promossa dall’associazione di categoria del commercio di abbigliamento di Confcommercio, si svolgerà dal 13 al 16 marzo e coinvolgerà l’intera provincia di Varese.

«Non ci aspettavamo una risposta così entusiasta» afferma Cristina Riganti, presidente provinciale di Federmoda, illustrando i numeri dell’evento. «Abbiamo già superato quota 100 eventi registrati sulla piattaforma e coinvolto oltre 200 attività commerciali, tra cui anche molte non associate a Confcommercio». La rassegna, anziché prevedere la tradizionale sfilata, vedrà ogni esercizio commerciale protagonista con un’iniziativa personalizzata. Riganti, titolare di un negozio nel cuore di Busto Arsizio, sottolinea inoltre il contributo delle scuole Acof, Aslam e Newton, che parteciperanno con 42 progetti in concorso. «Un importante brand del settore ha già definito il premio per il miglior progetto come un’idea “geniale”» anticipa la presidente, lasciando intendere ulteriori sorprese in arrivo.

Una delle novità che precederanno i Fashion Days è il cocktail ufficiale della manifestazione, un’idea nata per arricchire l’evento con un’esperienza gustativa unica. Ideato da Ambrogio Ferraro, giovane bartender di “Bar is the Name” a Busto Arsizio e vincitore ai Bar Awards 2024 della rivista Bargiornale, il drink è stato sviluppato seguendo due linee guida: essere facilmente replicabile e avere un colore verde, in sintonia con il tema dell’evento. La ricetta prevede parti uguali di aperitivo blu Venturo allo zafferano, Vermouth bianco e gin, disponibile sia in versione alcolica che analcolica. «L’idea nasce dall’unione tra cultura, sostenibilità e moda, valori che sono alla base del nostro cocktail» spiega Ferraro, la cui attività è aperta da due anni e mezzo.

Il centro di Busto Arsizio è pronto a fare la sua parte nel grande evento. Il cocktail “Fashion Is the Name” verrà servito in tutta la provincia durante i quattro giorni della manifestazione, e l’entusiasmo tra i commercianti è alle stelle. Sarah Leoni e Laura Tosi, rappresentanti del Comitato commercianti del centro cittadino, evidenziano la crescita esponenziale delle adesioni: «Solo nell’ultima settimana abbiamo registrato circa 40 nuove partecipazioni nel centro di Busto. Ci saranno eventi sia nel cuore della città che nelle aree limitrofe, con una rete di collaborazioni che abbraccia diverse categorie merceologiche». Leoni sottolinea come questa sinergia rappresenti un’eccellenza della città, che vanta il maggior numero di negozi storici in Lombardia. «È un evento straordinario, unico nel suo genere, che ha saputo coinvolgere l’intera provincia e che si sta rivelando un grande successo» conclude.

L’elenco completo degli eventi è pubblicato qui: https://www.fashiondays.va.it