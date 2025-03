Campo sportivo, ghiacciaia, ambulatorio e bonifica della Lunga: a Bardello si stringono i tempi dei lavori

Nuovo passo avanti verso la riqualificazione dell’area della Lunga a Bardello. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Iocca al termine del consiglio comunale che si è svolto nel tardo pomeriggio di martedì 18 marzo.

Il sindaco, al termine della seduta che ha visto delle variazioni al bilancio di previsione e al piano di investimenti oltre all’approvazione della procedura di sportello unico per le attività produttive, ha dato alcuni aggiornamenti sui cantieri aperti.

Tra questi, appunto, la bonifica dell’area su cui da anni, ormai, si registra un braccio di ferro con il procuratore fallimentare.

La prossima settimana uscirà il bando per l’individuazione della ditta incaricata di bonificare l’area.

E mentre entra nel vivo l’opera di bonifica di Bardello, emerge una nuova criticità a Bregano: «Ci stiamo occupando della richiesta di pulizia di un’altra discarica abusiva a Bregano – spiega Iocca – Abbiamo contattato i proprietari, chiedendo loro la rimozione dei rifiuti che sono stati trovati».

Il sindaco ha poi aggiornato i consiglieri in merito ai lavori di recupero della ghiacciaia sempre a Bardello: “Abbiamo deciso di fermare le opere per ottenere il finanziamento da parte del Ministero della Cultura per l’intera opera (170.000 euro). La condizione, per vedersi destinare i fondi, è che ci fosse una data di inizio dei lavori successiva al decreto con cui si destinano i fondi. Per questo motivo abbiamo deciso di fermare i lavori che ripartiranno una volta ottenuto il decreto».

Sul capo sportivo Manfredi di Bardello, destinatario di un finanziamento statale di oltre 620.000 euro, c’è una novità:« la Provincia ha individuato l’azienda che si occuperà della realizzazione e penso che fra due settimane avremo la conferma della ditta vincitrice, una volta completate le verifiche procedurali della gara. Si tratta di un’azienda di Milano specializzata nel settore».

Sono partiti anche i lavori di sistemazione dell’ambulatorio medico nell’ex municipio di Bardello opera che dovrebbe concludersi entro il luglio prossimo.

Infine il sindaco Iocca ha annunciato che è stato trovato un accordo con la ditta a cui sono stati affidati i lavori sulla strada che congiunge Malgesso Bregano: entro un mese dovrebbe riprendere il cantiere per l’allargamento.