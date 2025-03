Caniato incoraggia la Pro Patria: “Classifica ancora deficitaria ma la vittoria di oggi è un salto in avanti”

Il goal su rigore di Alcibiade fa superare 0-1 la Pro Patria sula Virtus Verona per 0-1. I tigrotti tornano alla vittoria, la quinta stagionale, che in trasferta mancava da ottobre (1-2 sulla Clodiense).

Dalla sala stampa dello stadio Gavagnin-Nocini, mister Max Caniato e Luca Barlocco commentano il successo e guardano con fiducia al recupero casalingo di mercoledì 2 aprile contro l’Atalanta Under 23.

CANIATO 1 – Siamo contenti per i tre punti, conquistati in trasferta, contro una squadra che ci ha messo in difficoltà in alcune circostanze, soprattutto nella ripresa. La Virtus ha avuto due grosse occasioni ma anche noi, al di là del calcio di rigore, abbiamo avuto un paio di opportunità e qualche ripartenza a disposizione. Con maggiore lucidità e freddezza con ogni probabilità avremmo potuto anche siglare lo 0-2 che avrebbe probabilmente segnato la fine della gara.

CANIATO 2 – Contavano i tre punti. Nelle ultime due settimane il nostro gruppo ha lavorato tantissimo. L’unico dubbio poteva essere quello della sosta, che avrebbe potuto togliere qualcosa sul piano delle energie mentali a inizio gara. Per noi era una gara difficile.

CANIATO 3 – I risultati devono dare certezze e fiducia. La classifica è ancora deficitaria ma è un bel salto in avanti. Mercoledì abbiamo un’altra gara importante contro l’Atalanta, una compagine fatta di giovani brillanti che hanno grossa qualità e che cercano sempre di fare la gara. Giocheremo nelle mura amiche, per noi sarà importante fare ancora risultato.

BARLOCCO 1 – Tre punti importantissimi, mancavano 6 partite, 6 finali. Avevamo bisogno fare il maggior numero di punti possibili e davanti abbiamo una settimana complicata, con il recupero di mercoledì contro l’Atalanta. Fare punti oggi era fondamentale per cominciare al meglio la settimane e questo rush finale, con l’obiettivo di poter rimanere attaccati a chi ci sta avanti.

BARLOCCO 2 – Questo risultato ci dà tanto. Oltre ai tre punti, ci dà morale. Vincere permette di affrontare meglio la settimana, in questo caso la partita che abbiamo tra due giorni. Senza questa vittoria saremmo stati obbligati a rincorrere, invece questi punti danno una bocca d’aria e permettono di affrontare la partita con l’Atalanta in maniera, se possiamo dire, “spensierata”. Cosa che in questo momento serve.