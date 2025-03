Carbonara, gricia, amatriciana: la cucina romana protagonista da Al Posto Giusto di Masnago

Nel locale di via Amendola 7 a Varese da mercoledì 12 a domenica 16 marzo un esclusivo menu dedicato alla cucina romana, disponibile solo a cena, al prezzo speciale di 33 euro. È consigliata la prenotazione via cellulare e Whatsapp al numero 375 8865600

Al Posto Giusto di Masnago riparte con il “Giro d’Italia” dei sapori. Si va nella Capitale, per assaggiare i piatti tipici della cucina romana e laziale.

Questa settimana, da mercoledì 12 a domenica 16 marzo, il ristorante Al Posto Giusto propone un esclusivo menu dedicato alla cucina romana, disponibile solo a cena, al prezzo speciale di 33 euro.

Un viaggio nei sapori del Lazio

Il menu offre un’ampia selezione di piatti iconici della tradizione romana, unendo sapori decisi e ingredienti tipici che raccontano la storia culinaria della regione.

Si parte con tre antipasti per aprire il pasto con gusto:

Panzerotto alla romana

Fave e Pecorino Romano DOP

Carciofo alla giudia

A seguire, quattro grandi classici tra i primi piatti:

Carbonara

Gnocchi alla romana

Amatriciana

Tortiglioni alla gricia

Per i secondi, spazio alla tradizione con tre piatti simbolo della cucina romana:

Coda alla vaccinara

Saltimbocca alla romana

Trippa alla romana

Infine, il gran finale con due dolci tipici:

Maritozzo

Crostata di visciole e ricotta

Un’occasione imperdibile per gli amanti della cucina romana

Questo appuntamento si inserisce all’interno della serie culinaria “Giro d’Italia”, che porta in tavola i sapori delle diverse regioni italiane, permettendo ai clienti di scoprire ogni settimana una nuova tradizione gastronomica.

Per non perdere questa esperienza unica, prenota subito il tuo tavolo! Il ristorante Al Posto Giusto si trova in Via Amendola 7, Varese.

Daje, il Lazio ti aspetta a tavola!

Un’occasione unica per immergersi nei sapori tipici del Lazio in un ambiente piacevole e ricco di possibilità. Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM