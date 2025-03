Carlotta Schirripa confermata segretaria generale della Femca Cisl dei Laghi

Il IV congresso della Femca Cisl dei Laghi, svoltosi il 3 e 4 marzo presso le sale gemelle del Museo del Tessile di Busto Arsizio, ha confermato Carlotta Schirripa alla guida del sindacato che tutela i lavoratori dei settori chimico, farmaceutico, tessile, gomma-plastica e affini.

Completano la segreteria Antonio Monsurrò e Marco Felli.

Salute e sicurezza

Il tema degli infortuni sul lavoro è stato il punto di partenza della relazione di Carlotta Schirripa. «Infortuni e morti sul lavoro non sono un mero argomento di cui parlare, ma purtroppo sono tristemente un fatto che ci impone un impegno sulla sicurezza sempre più stringente. Oggi, vuoi per i continui incidenti, troppo spesso anche mortali, vuoi perché tanti ne abbiamo vissuti da vicino anche sul territorio, non possiamo esimerci da trattare i temi della salute e della sicurezza in modo approfondito, perché sarebbe inutile parlare di qualsiasi altro tema, se non si vince una volta per tutte la battaglia di civiltà per un lavoro più sicuro. È il nostro primo comandamento, la questione delle questioni, da tenere sempre a mente e da affrontare “insieme”».

Partecipazione

«È solo attraverso la partecipazione che possiamo vivere il nostro ruolo di rappresentanza nei tempi moderni – ha proseguito Schirripa -. Sono anni che riteniamo lo strumento del dialogo partecipato come unica via per raggiungere alti obiettivi come la competitività, le risorse per gli investimenti, l’aumento delle retribuzioni, il tutto in un’ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. La partecipazione significa democrazia, giustizia sociale e sviluppo sostenibile. Affermare che la partecipazione in Femca si attua da anni, significa riconoscere che è il nostro metodo operativo in primis a livello Nazionale». Non da meno il peso attribuito alla formazione, identificata come una priorità assoluta per affrontare le trasformazioni del mondo del lavoro, dalla digitalizzazione all’Intelligenza artificiale.

Inclusione

È stata un altro dei temi cruciali affrontati durante il congresso, con un focus sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della valorizzazione delle diversità. «Viviamo in una società multiculturale dove si deve ancora costruire tanto per riconoscere che la diversità dell’altro è una ricchezza per tutti noi» le parole di Carlotta Schirripa.

Il territorio

La Femca Cisl dei Laghi rappresenta un’area ancora fortemente industrializzata, con una presenza significativa nei settori della moda, della chimica e dell’energia. Il Congresso ha evidenziato l’importanza di una presenza capillare e di una stretta collaborazione con i servizi della Cisl per rispondere alle esigenze dei lavoratori impiegati nei diversi settori.