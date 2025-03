Carnevale Bosino, un grande grazie da El Salvador a Varese

L’associazione “Salvadoreños Unidos En Varese” ringrazia con una lettera Varese e i varesini per l’accoglienz ricevuta in occasione del carnevale bosino. Ecco il testo della lettera di ringraziamento.

Galleria fotografica L’associazione “Salvadoreños Unidos En Varese” al Carnevale Bosino 4 di 11

L’associazione “Salvadoreños Unidos En Varese” desidera esprimere un sentito ringraziamento alla cittadinanza di Varese e alle autorità locali per aver permesso alla comunità salvadoreña di partecipare e contribuire attivamente, per il terzo anno consecutivo, ai festeggiamenti del Carnevale Bosino.

Quest’anno abbiamo avuto l’onore di partecipare alla 32ª edizione del Carnevale Ambrosiano, organizzato dall’Associazione della Famiglia Bossina e dal Comune di Varese, dove la nostra comunità ha portato il suo caloroso contributo. Tra gli elementi di spicco della nostra partecipazione, ricordiamo la performance della “Latinos Music Band” di Milano, che ha animato la giornata con la sua musica travolgente, e il grande colore dei tradizionali costumi salvadoregni, accompagnati dai nostri due giganteschi personaggi folkloristici: “Chepito e Finita”

Un particolare ringraziamento va al Consolato Generale del Salvador a Milano, per la partecipazione attiva alla manifestazione, in particolare il Signor Console Generale ha premiando i vincitori come segno di sostegno alla Comunità e vicinanaza alla cittadinanza.

Non possiamo non sottolineare la bellezza e l’eleganza delle nostre regine salvadoregne, che hanno rappresentato la nostra cultura con grazia e orgoglio. La loro presenza ha aggiunto un tocco di raffinatezza alla parata, celebrando la nostra identità con grande fierezza.

In fine grazie al nostro Presidente Moisés Calles, un esempio appassionato della cultura salvadoregna.

Concludiamo il nostro messaggio rinnovando l’impegno per continuare a promuovere la cultura salvadoregna nella Provincia di Varese per rafforzare il legame tra le diverse comunità che rendono la nostra città un luogo di accoglienza e condivisione.

Un sentito grazie a tutti per il sostegno e la partecipazione.

ASSOCIAZIONE Salvadoreños Unidos En Varese