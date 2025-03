Castellanzese riacciuffata nel finale dal Sangiuliano City, al “Provasi” è 2-2

La sfida salvezza tra Castellanzese e Sangiuliano City si è conclusa con un pareggio per 2-2. A passare in vantaggio sono stati gli ospiti, dopo 11 minuti, con una bellissima conclusione da lontano di Palesi che si è spenta sotto la traversa. I neroverdi hanno reagito e al 35’ Boix Garcia ha rimesso le cose a posto: il numero 70 ha sfruttato alla perfezione una splendida verticalizzazione di Bernardi. Alla mezz’ora della ripresa, la squadra di mister Amedeo Mangone si è portata sul 2-1 grazie ad una gran botta di Di Coste, che ha di fatto piegato le mani di Libertazzi. La gioia neroverde dura fino al 90’, quando Catania ha firmato il definitivo 2-2 direttamente da calcio di punizione. La Castellanzese non è riuscita ancora una volta a sfatare il tabù “Provasi”, dove i tre punti mancano da quasi 6 mesi. Ora per la compagine neroverde il calendario fa paura, perché nelle prossime cinque partite dovrà affrontare Varesina, Caratese e Desenzano.

Fischio d’inizio

La Castellanzese scende in campo con il solito 3-5-2 con Poli in porta, Bernardi, Gritti e Rusconi in difesa, sulle laterali ci sono Boccadamo e Fall, mentre in mezzo al campo Castelletto, Lacchini e il debuttante classe 2007 Selmo, in avanti ci sono Colombo e Boix Garcia. Il Sangiuliano City risponde con un 4-3-3 con Libertazzi in porta, Rettore, Varoli e gli ex Varesina Pertosa e Ciuffo formano il quartetto difensivo, a centrocampo Palesi è affiancato da Barzago e Lupano, il trio offensivo è composto da Cazzaniga, Balla e Saggionetto. Dirige la gara Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto, coadiuvata dagli assistenti Roberto Cusimano di Palermo e Andrea Minopoli di Napoli.

Primo tempo

Dopo un avvio equilibrato, al 10’ passa in vantaggio il Sangiuliano City con un grandissimo gol di Palesi, che dalla distanza lascia partire un destro potentissimo, che si insacca sotto la traversa. La Castellanzese al 15’ ha una grande occasione per pareggiare, con Palesi che sbaglia un disimpegno e regala un pallone nel cuore dell’area a Boix Garcia, che calcia a botta sicura, ma trova un super Libertazzi che salva i suoi. Due minuti dopo, gli ospiti vanno vicini al raddoppio con il solito Palesi che raccoglie una spizzata all’indietro di Saggionetto e calcia alto da buona posizione. I neroverdi si fanno vedere al 27’ con Colombo che dal limite lascia partire una conclusione bassa, respinta in angolo dal portiere ospite. I neroverdi al 35’ riescono a pareggiare: Bernardi trova una bella verticalizzazione per Boix Garcia, il quale in spaccata tocca il pallone e lo mette alle spalle di Libertazzi per l’1-1. Il primo tempo si chiude al termine dell’unico minuto di recupero concesso con il punteggio di parità.

Secondo tempo

Nella ripresa il Sangiuliano City parte forte e va vicino al vantaggio con Palesi che riceve in area da Saggionetto e calcia a botta sicura, ma trova uno strepitoso Rusconi che si immola e mette in angolo. La Castellanzese si fa vedere in avanti al 18’ con un tiro di Fall respinto da Libertazzi. Tre minuti dopo Fall è protagonista di una sponda per Castelletto, che colpisce in girata all’altezza del dischetto, ma trova ancora i guantoni del portiere gialloverde. I neroverdi al 30’ passano in vantaggio, grazie al gol di Di Coste, che riceve il pallone in area, dopo un rimpallo scaturito da una rimessa laterale lunga, e lascia partire un destro potentissimo sul quale non può nulla Libertazzi. La Castellanzese prova a gestire il risultato, ma al 44’ la squadra di mister Parravicini trova il gol del 2-2, siglato da Catania direttamente da calcio di punizione, con una conclusione bassa e precisa che si è infilata nell’angolino alla sinistra di Poli. L’incontro si chiude dopo 4 minuti di recupero con il risultato finale di 2-2.

CASTELLANZESE – SANGIULIANO CITY 2–2 (1-1)

RETI: 11′ pt Palesi (SC), 35′ pt Boix Garcia (C), 30′ st Castelletto (C), 45′ st Catania (SC)

CASTELLANZESE (3-5-2): Poli; Rusconi, Gritti, Bernardi; Fall, Castelletto, Lacchini (32’ st Brondi), Selmo (28’ st Di Coste), Boccadamo (35’ st Pisan); Colombo, Boix Garcia. A disposizione: Salina, Rodolfo Masera, Pisan, Padovan, Serra, Fiorella, Zulli. Allenatore: Amedeo Mangone

SANGIULIANO CITY (4-3-3): Libertazzi; Rettore, Varoli, Pertosa (40’ st Sartori), Ciuffo; Barzago (35’ st Catania), Palesi (24’ st Centis), Lupano; Cazzaniga, Balla (17’ st Tremolada), Saggionetto (9’ st Vianni). A disposizione: Chiesa, Mazzola, Malanchini, Bonanni. Allenatore: Francesco Parravicini

ARBITRO: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto; assistenti Roberto Cusimano di Palermo e Andrea Minopoli di Napoli

AMMONITI: 33’ pt Balla (SC), 35’ pt Palesi (SC), 40’ pt Rusconi (C), 13’ st Ciuffo (SC), 28’ st Pertosa (SC)

ESPULSI: 11’ st Mangone (allenatore Castellanzese)

RECUPERO: 1′ + 4′