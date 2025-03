“Caveman 2025” con Maurizio Colombi: il ritorno dello spettacolo cult al Teatro Condominio di Gallarate

Sabato 15 marzo alle ore 21.00 al teatro Condominio Vittorio Gassman, città di Gallarate, il sipario si apre su un grande successo intramontabile: “Caveman- edizione 2025” con Maurizio Colombi e la sua inseparabile “Cave band” dal vivo, per la regia di Teo Teocoli.

Lo spettacolo più famoso al mondo è dedicato a tutte le coppie di qualsiasi età, di lunga data o fresche di un recente primo incontro, e oggi rivolto anche agli amori tra le nuove generazioni. In un’atmosfera divertente, Colombi espone i luoghi comuni di ogni genere di coppia creando scherzosi esempi, fra cui ognuno può rivedersi e divertirsi. Nell’edizione 2025 si sofferma sugli ultimi episodi fra lui e sua moglie (che adora!) con brillante comicità e sui Boomer, la Generazione X e i Millennial, alle prese con la Generazione Z e Alpha, più distanti dai principi di una volta, protesi alla libertà di esprimere la propria identità, nell’ostentazione della propria visibilità sui social.

Un’evoluzione al passo coi tempi che il noto One man Show tratta con ironia disarmante, in un happening di risate e riflessione. Con più di 300.000 spettatori a Milano e oltre 600 repliche solo in Lombardia, Caveman si è ispirato agli esordi a “Defending the Caveman” scritto da Rob Becker dopo i suoi studi antropologici sugli ancestrali “opposti” tra maschi e femmine. Lo spettacolo in Italia è diventato oltretutto un Cult da quando, nel 2013, Maurizio Colombi riceve il premio come “BEST CAVEMAN IN THE WORLD”: il suo adattamento italiano e i nuovi aggiornamenti diventano così un modello da seguire per ogni produzione, in tutta Europa. Premio meritato, perché non solo porta in scena la traccia del testo originale (e in scena, è bravissimo), ma lo ha reso comico, irresistibil-. E ne rivede l’insieme ogni anno, aggiungendo battute e ironia in linea con l’attualità del mondo odierno, sempre con il coinvolgimento diretto del pubblico. Il tema riscuote da sempre grandi numeri in sala, lo dimostra il fatto che lo spettacolo scritto da Becker è stato il più longevo a Broadway e che il suo riadattamento, scritto e interpretato da Maurizio Colombi e affidato a Teo Teocoli per la regia, abbia già avuto numerosissime repliche anche da noi.

Qualche curiosità su di lui, è d’obbligo: chi è il direttore artistico di Rapunzel, della Regina dei Ghiacci e di Peter Pan, che fanno parte dei seguitissimi Family Show domenicali del teatro Condominio per la regia di Michele Visone? Lui. O un altro, fra i tanti di questo autore, interprete e regista di spettacoli: chi ha scritto il musical “Sapore di Mare”? Sempre lui. Che vi direbbe ora Maurizio Colombi, in attesa dello spettacolo? “La sera del 15 marzo, preparatevi a ridere… di cuore! Maurizio”.

Durata spettacolo : 2 ore e 30 minuti compreso intervallo

Biglietti on line con scelta immediata posti in pianta qui

biglietteria teatro: giovedì e venerdì h. 17/19, sabato h. 10/12- Prezzo biglietti da 24,50€ in su

Online anche su www.melarido.store (posti assegnati al ricevimento dell’ordine e pagamento, bloccati da noi in pianta fra i migliori ancora invenduti- no costi extra), ritirabili stampati prima dello spettacolo. Prenotazioni e pagamento da casa: biglietteria@teatrocondominio.it Info teatro: (feriali, pomeridiano): 349 8453969