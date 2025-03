Ceramica, composizioni floreali e colombe: in arrivo i corsi speciali di Pasqua

La Pasqua si avvicina e Varese Corsi ha in programma una serie di appuntamenti e laboratori imperdibili per celebrare la festività con creatività e fantasia.

Dai laboratori artistici alla cucina alle composizioni floreali sono quattro i corsi in partenza, qui tutte le informazioni:

Arte floreale per principianti: composizioni pasquali. Guidato da una fiorista esperta, si potranno creare centrotavola e decorazioni a tema con materiali naturali e fiori di stagione. In partenza da mercoledì 26 marzo, dalle 20:30 alle 22:00 – clicca qui per iscriverti

Workshop di ceramica: uova di Pasqua e coniglietti. Un incontro domenica 6 aprile dalle 9:30 alle 11:oo pensato per grandi e piccini, in cui si realizzeranno uova di Pasqua e simpatici coniglietti in ceramica. Clicca qui per iscriverti

Colomba Pasquale. In collaborazione con il ristorante “La Paranza”, i partecipanti potranno imparare a realizzare una perfetta colomba pasquale dall’impasto alla cottura. Incontro per martedì 8 aprile, dalle 9:30 alle 12:30 – clicca qui per iscriverti

Pasqua 2.0: un menù originale per stupire i tuoi ospiti. Il corso perfetto per realizzare nuovi menù pasquali. In programma per mercoledì 9 aprile, dalle 19:00 alle 21:00 – clicca qui per iscriverti