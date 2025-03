Chiude in entrambi i sensi la stazione di Sesto Calende – Vergiate sulla diramazione Gallarate-Gattico

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 marzo 2025, l’entrata della stazione di Sesto Calende – Vergiate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sarà temporaneamente chiusa per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Il provvedimento sarà in vigore dalle 21 di mercoledì fino alle 5 del mattino seguente.

Durante l’intervento, l’accesso all’autostrada sarà interdetto in entrambe le direzioni, sia verso la A8 Milano-Varese che verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Gli automobilisti diretti alla A8 potranno utilizzare l’ingresso alla stazione di Besnate, mentre coloro che devono raggiungere la A26 potranno accedere all’autostrada dalla stazione di Castelletto Ticino.

Si raccomanda agli utenti della strada di prestare attenzione alla segnaletica in prossimità del cantiere e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto della chiusura. Per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità e sullo stato dei lavori, è possibile consultare il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia o contattare il servizio clienti.