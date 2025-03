Chiusa la scuola dell’infanzia “Rigolli” di Golasecca per motivi igienico-sanitari

La scuola dell’infanzia Rigolli di Golasecca resterà chiusa da oggi, venerdì 14 marzo, fino a martedì 18 marzo 2025 per consentire la sanificazione dei locali a seguito del ritrovamento di escrementi di topo. La decisione è stata formalizzata con l’ordinanza sindacale del 13 marzo 2025, firmata dal sindaco Claudio Ventimiglia, dopo le segnalazioni pervenute dalla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo di Sesto Calende e dalla dirigente scolastica Emanuela Melone.

La scoperta è avvenuta nella giornata di giovedì 13 marzo, quando il personale in servizio ha individuato tracce di escrementi nella zona della vecchia cucina, uno spazio in disuso da due anni. Dopo una prima verifica da parte del Comune, è stato richiesto l’intervento di una ditta specializzata per valutare il problema e procedere con la sanificazione.

“La chiusura dell’asilo è stata decisa in via precauzionale – ha spiegato il sindaco Claudio Ventimiglia – in accordo con la dirigente Emanuela Melone. Abbiamo ritenuto opportuno disporre un intervento immediato di bonifica di tutti i locali. È bene precisare che i bambini non hanno mai corso alcun pericolo: il locale in questione è chiuso e non è accessibile agli alunni. Inoltre, la cucina non viene più utilizzata da due anni, da quando la scuola è diventata Statale, e i pasti vengono forniti già confezionati da una ditta esterna”.

L’intervento di sanificazione è partito già nella mattinata di oggi, venerdì 14 marzo. Se i lavori dovessero concludersi prima della data stabilita, il Comune provvederà a darne immediata comunicazione per consentire la riapertura anticipata della scuola e consentire ai bambini, poco più di una ventina, di tornare in classe.

Nel frattempo, l’ordinanza è stata notificata alla Direzione Didattica, alla Prefettura di Varese e alla Polizia Locale. Il provvedimento è stato anche pubblicato sull’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Golasecca.