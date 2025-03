“Cibo & Arte”: un viaggio sensoriale tra cultura e gastronomia a Varese

Il 15 marzo 2025, la città di Varese è diventata il palcoscenico di “Cibo & Arte”, un evento che ha saputo coniugare in modo originale l’arte visiva con la gastronomia. La manifestazione, ideata e curata da Fabrizia Buzio Negri, ha preso vita in diverse sedi cittadine, tra cui la Sala Veratti, il Premiato Biscottificio e l’Istituto Alberghiero De Filippi, con ingresso libero per tutti i visitatori.

La doppia inaugurazione di sabato 15 marzo ha registrato un grande successo, con la partecipazione di oltre 200 persone. Il pubblico ha accolto con entusiasmo il tema dell’evento, che esplora il legame profondo tra il mondo dell’arte e quello del cibo, attraverso una serie di opere artistiche, piatti d’arte e altre iniziative culturali. Tra i numerosi presenti, si segnalano il prof. Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura di Varese, e il cav. Carlo Massironi della Commissione CCB Fondazione Cariplo, che hanno condiviso con la Presidente dell’Associazione Arte&Ambiente, Fabrizia Buzio Negri, la loro visione entusiasta di un’iniziativa che celebra e approfondisce questa inedita unione.

Durante la giornata di inaugurazione, si è svolto anche un coinvolgente reading a cura di Lorella Bottegal, che ha esplorato il tema “Letteratura e Cibo. Da Proust al Gattopardo”, catturando l’attenzione del pubblico. Dopo il reading, i visitatori si sono dedicati alla scoperta delle opere esposte e delle creazioni culinarie, tra cui i Piatti d’Arte e il Libro dei Disegni realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia Tallachini di Varese, che hanno arricchito l’esperienza con la loro spontaneità e freschezza.

L’evento “Cibo & Arte” proseguirà nelle prossime settimane, offrendo nuove occasioni per esplorare il legame tra gastronomia e creatività. Tra gli appuntamenti più attesi, la performance “Diciamo pane al pane”, che si terrà il 28 marzo alle ore 19 presso il ristorante dell’Istituto Alberghiero De Filippi. In questa occasione, gli studenti dell’istituto presenteranno una cena anti-spreco, realizzata con ingredienti innovativi e gustosi, in linea con la filosofia di sostenibilità dell’evento. Sarà anche possibile visitare la mostra dei Piatti d’Arte, accompagnata dall’introduzione “Cibo nell’Arte”, che continuerà a stimolare riflessioni sul rapporto tra la gastronomia e la produzione artistica.

Per partecipare alla cena del 28 marzo, è richiesta la prenotazione all’indirizzo eventi@istitutodefilippi.it.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web www.contemporaryarteambiente.com o contattare il numero +39 335 5443223.