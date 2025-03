“Cibo & Arte”: una mostra diffusa a Varese mostra il legame tra cultura e cibo

Con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese, della Camera di Commercio di Varese e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, e con la collaborazione del Premiato Biscottificio, dell’Istituto Alberghiero De Filippi e della Fondazione Minoprio, prende vita a Varese l’evento diffuso Cibo & Arte, ideato e curato da Fabrizia Buzio Negri.

Dal 15 al 30 marzo 2025, diverse sedi di Varese ospiteranno mostre, performance e incontri sul tema del cibo come espressione artistica e culturale. Le esposizioni saranno visitabili gratuitamente infatti presso Sala Veratti, il Premiato Biscottificio e l’Istituto Alberghiero De Filippi.

Le mostre si terranno a Sala Veratti dal 15 al 30 marzo con apertura il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 17.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Il Premiato Biscottificio ospiterà la mostra dal 15 al 23 marzo, con aperture il sabato dalle 15 alle 17.30 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. L’ingresso sarà libero e in mostra sarà disponibile un catalogo dell’evento.

Il vernissage è previsto per sabato 15 marzo con l’apertura della mostra Cibo & Arte alle 16 presso Sala Veratti in via Veratti 20. A seguire, alle 17.30, al Premiato Biscottificio in via San Martino 6/B, verrà inaugurata la mostra Piatti d’Arte. Durante l’evento si terrà anche il reading Letteratura e Cibo a cura di Lorella Bottegal, che proporrà un viaggio nella letteratura gastronomica, da Kafka fino al Gattopardo.

Un momento particolarmente significativo sarà la performance del 28 marzo alle 19 all’Istituto Alberghiero De Filippi in via Brambilla 15. La serata, intitolata Diciamo Pane al Pane, prevede una cena con realizzazioni culinarie anti-spreco, elaborate dagli studenti dell’Istituto. Durante l’evento sarà possibile visitare la mostra Piatti D’Arte e assistere a un’introduzione su Il cibo nell’arte. La partecipazione alla cena sarà aperta al pubblico, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo eventi@istitutodefilippi.it. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema dello spreco alimentare, con una sezione espositiva che raccoglie i disegni realizzati dai bambini della Scuola dell’Infanzia Tallachini di Varese.

In un’epoca sempre più dominata dal virtuale, il cibo diventa un mezzo per recuperare un rapporto autentico con la realtà e con l’ambiente. L’evento invita a riscoprire il valore simbolico e culturale del cibo attraverso un’esposizione di opere d’arte e installazioni tematiche. Come sottolinea la curatrice Fabrizia Buzio Negri: «Intorno al cibo nasce l’identità di un popolo e si legge la cultura di un costume tramandato nella società. Le forme di espressione gastronomica raccontano storie, tradizioni e ispirazioni artistiche».

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi artisti di Contemporary Arte&Ambiente APS, tra cui Lorella Bottegal, Fabrizia Buzio Negri, Cristian Cacciatore, Pierangela Cattini, Gladys Colmenares, Marina Comerio, Irene Das Neves, Fabio Di Giacomo, Laura Fasano, Silvana Gadda, Elda Francesca Genghini, Martina Goetze Vinci, GuerraepaolO, Antonella Lelli, Stefania Mascheroni, Sonia Naccache, Carlo Pezzana, Elisabetta Pieroni, Viviana Poli, Idillio Pozzi, Elio Rimoldi, Elena Rizzardi, Virgilio Rovani, Andrea Santini Ersa, Donatella Stolz, Mariuccia Taino, Attilio Guido Vanoli, Gabriele Vegna, Roberto Villa, Francesca Zichi e Laura Zuccarello.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero +39 335 5443223 o visitare il sito www.contemporaryarteambiente.com.