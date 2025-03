Comunità energetiche rinnovabili: termina lo scambio sul posto per l’energia immessa in rete da impianti fotovoltaici

Grazie alle Comunità Energetiche Rinnovabili sempre più famiglie, imprese, enti locali, enti religiosi e del terzo settore scelgono di installare un impianto fotovoltaico sui tetti dei loro edifici. Questa scelta consente di adottare uno stile di vita più sostenibile: produrre energia da fonte rinnovabile significa ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica e di altri gas climalteranti responsabili dei cambiamenti climatici in atto e quindi sperare in una loro mitigazione a favore del futuro delle giovani generazioni.

Installare un impianto fotovoltaico comporta anche significativi vantaggi economici: l’energia prodotta dall’impianto durante il giorno viene consumata direttamente dalle utenze domestiche (autoconsumo fisico) riducendo in modo consistente l’energia prelevata dalla rete e quindi le relative bollette; si stima che la riduzione della bolletta possa andare dal 40 all’80% in base alla presenza o meno di sistemi di accumulo (batterie).

Se l’impianto fotovoltaico produce più energia di quella autoconsumata fisicamente, l’energia in eccesso viene immessa in rete (autoconsumo diffuso) e retribuita dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) con due diverse tipologie di contratti:

lo Scambio sul Posto (SSP): un complesso meccanismo di compensazione tra energia immessa in rete e quella prelevata dalla rete;

il Ritiro Dedicato (RID): un sistema semplificato che permette di vendere direttamente al G.S.E. l’energia immessa in rete.

Per entrare in una Comunità Energetica Rinnovabile è necessario avere un contratto di Ritiro Dedicato e l’esistenza delle due modalità per la remunerazione dell’energia immessa in rete ha sempre creato problemi all’ingresso in una CER.

Finalmente il 6 marzo il G.S.E. ha comunicato che lo Scambio sul Posto rimarrà valido solo per gli impianti entrati in esercizio entro il 29 maggio 2025 e quindi l’ultima data utile per chiedere un contratto di Scambio sul Posto sarà il 26 settembre 2025. Questa comunicazione arriva grazie alla delibera 78/2025 di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che sancisce l’imminente superamento dello Scambio sul Posto. Per chi ha già un contratto di Scambio sul Posto il G.S.E. prevede un graduale passaggio al contratto di Ritiro Dedicato.

Quindi lo Scambio sul Posto, che finora ha complicato l’ingresso nelle Comunità Energetiche Rinnovabili, sarà sostituito dal Ritiro Dedicato e questa sostituzione renderà più semplice diventare prosumer o produttori di una Comunità Energetica Rinnovabile e beneficiare degli incentivi per l’energia condivisa tra i membri della CER e del contributo a fondo perso del 40% sulle spese ammissibili per la realizzazione/potenziamento di un impianto fotovoltaico.

Nel territorio dell’Alto Verbano il 27 giugno 2024 è stata costituita dal Comune di Luino la Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese, grazie al lavoro del Tavolo per il Clima di Luino ed in particolare del suo Laboratorio Energia. Attualmente alla CER del Luinese possono iscriversi gli utenti alimentati dalla cabina primaria di Luino e di Cunardo.

Chi desidera informazioni sulla CER del Luinese può andare sul sito www.cerinrete.it, ove è anche possibile iscriversi selezionando la Comunità Energetica Rinnovabile del Comune di Luino; l’iscrizione è gratuita. Per ricevere ulteriori informazioni sulla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese è possibile scrivere una mail alla Segreteria del Tavolo per il Clima di Luino all’indirizzo: segretavclima.luino.va@gmail.com.

(a cura della Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese)