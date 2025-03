Con 7 carri allegorici e 11 gruppi in maschera, sfila domenica il Carnevale Sangianese

Il Carnevale Sangianese è alle porte. Domenica 9 marzo, dalle 11.30, inizia la festa più colorata dell’anno, il primo evento che apre ufficialmente il calendario degli eventi 2025 promossi dalla Pro Loco Sangiano.

Dopo il grande successo dell’edizione del 2024, ci sono alte aspettative anche per questa nuova edizione del Carnevale Sangianese che aprirà i battenti a partire dalle ore 11.30 in Villa Fantoni con l’apertura dello stand gastronomico.

Nel pomeriggio la sfilata dei 7 carri allegorici e degli 11 gruppi maschera che, dalle ore 14.30, animeranno le vie del paese lungo il tradizionale percorso: un anello perfetto che coinvolge Via G. Besozzi, Via della Libertà, Via L. da Vinci e via C. Alberto.

In Piazza Dario Fo e Franca Rame (la piazza fra Villa Fantoni e il Municipio), troveranno posto i 6 giurati che dovranno premiare i primi tre classificati delle due categorie: carri allegorici e gruppi maschera.

“Premieremo l’impegno, l’idea, i costumi dando valore al lavoro di tutte le persone che hanno deciso di iscriversi alla nostra tappa del Carnevale in Tour 2025 – afferma la presidente Tiziana Uccello – Non mancheremo perciò di riconoscere la partecipazione anche di chi non rientrerà nelle prime tre posizioni della classifica, dando a tutti un contributo in denaro.

“I premi in denaro quest’anno sono frutto anche delle donazioni delle aziende, delle associazioni e dei commercianti di Sangiano e dei paesi limitrofi che hanno accolto con entusiasmo la nostra richiesta di collaborare e farci da sponsor – afferma il vice presidente Rudy Cusati – Li ringraziamo tantissimo per averci sostenuto, per noi significa molto il fatto che si sentano parte attiva del nostro Carnevale.”

Presenti anche vari stand che offriranno ciurros, caramelle, zucchero filato, fri1elle e altre prelibatezze. Ci saranno poi per la gioia dei più piccoli un gonfiabile, un bersaglio, il trucca bimbi e il banco con i palloncini.

Possibilità di scattare foto ricordo della festa con la presenza dello studio fotografico.

Informazioni utili: saranno presenti delle aree adibite a parcheggio comode per raggiungere la festa, dislocate in due zone: via G. Mameli, via Carlo Alberto con accesso preferenziale carri e gruppi maschera (consentito l’accesso dopo il passaggio a livello – incrocio con via Battisti – solo per raggiungere il parcheggio).